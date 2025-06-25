Ultimo, la compagna Jacqueline sorprende tutti con questo video. La richiesta dei fan è immediata

Ultimo è prossimo a debuttare con il suo tour negli stadi. Il cantante romano, rivelazione degli ultimi anni, si appresta a conquistare nuovi record: il sold out allo stadio Olimpico di Roma e non solo è l’ennesima conferma del successo del cantante che, nonostante qualche contrasto iniziale con la stampa, è riuscito a creare con i suoi followers un rapporto speciale. Ultimo non manca, quando ne ha l’occasione, di fermarsi con i fans per strada e concedere loro autografi e selfie, è un ragazzo semplice che nonostante il successo è rimasto con i piedi per terra.

In questi ultimi anni l’artista romano non ha solo conquistato le vette delle classifiche e riempito gli stadi, ma ha stravolto anche la sua vita privata. Si è legato a Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heather Parisi. La giovane, stilista emergente, e con all’attivo un’esperienza come attrice, è una persona semplice e spontanea e l’amore per Ultimo è sincero e reale tanto che i due lo scorso autunno hanno avuto il piccolo Enea. Entrambi giovanissimi sono felici di essere diventati genitori: Enea ha consolidato il loro amore.

E se Heather Parisi non ha espresso ufficialmente nessun commento in merito al nipotino, la mamma di Ultimo è una figura presente nella vita di Jacqueline. Le due sono molto legate e in più occasioni la stilista ha manifestato la sua gratitudine e affetto alla suocera. Recentemente si è parlato di una crisi fra Ultimo e la giovane di Giacomo, diversi rumors sostenevano che i due erano distanti da giorni. In realtà il cantante è impegnato con il tour e per questo lontano da casa e lei oltre al suo lavoro si occupa a tempo pieno del figlio, che ha solo pochi mesi. Nessuna crisi e distanza tra i due, anzi presto potrebbero anche duettare insieme. O almeno è quello che hanno chiesto i fans sui social.

Jacqueline, bravissima cantante: presto un duetto con Ultimo?

Sui Tik Tok è emerso un video dove appare Jacqueline giovanissima mentre si esibisce a teatro. Immagini che mostrano come la giovane sia perfettamente a suo agio sul palcoscenico, dote che evidentemente ha ereditato dalla mamma. Inoltre la Di Giacomo è anche molto intonata, in pochi si aspettavano che sapesse cantare così bene anche perché ad oggi questo suo talento non era stato mai messo in mostra.

Certo è che Jacqueline non vuole certo fare la cantante, ma i fan non hanno potuto fare a meno di chiedere un duetto con il fidanzato: “A quando un duetto con Ultimo?” ha commentato un utente. E ancora: “Sei bravissima…” Questi solo alcuni dei commenti sotto al video. Jacqueline non ha risposto alle richieste e neanche l’artista romano, del resto la giovane ha più volte manifestato il suo interesse per il mondo della moda e ha fondato una griffe sua di t-shirt e maglie.

Ultimo- Stadi 2025 tutte le date

Ultimo- Stadi 2025, il tour di Ultimo prossimo al debutto si conferma un successo. Tutti i live sono andati sold out ben 7 mesi prima del debutto. Ecco tutte le date: