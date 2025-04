Ultimo, chi è la compagna Jacqueline, figlia di Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo è nota al grande pubblico per il suo legame con il cantante Ultimo. I due si sono conosciuti per caso sui social e dopo il primo incontro erano già molto presi l’uno dall’altra. Oggi sono una coppia da quasi 4 anni e sono genitori del piccolo Enea nato lo scorso 30 Novembre a New York. Prima della nascita del piccolo i due hanno deciso di trascorrere l’ultimo periodo della gestazione nella Grande Mela e solo da qualche mese sono tornati a vivere nella loro casa romana.

La 25enne è una ragazza solare e vivace e ha un legame speciale anche con la famiglia di Ultimo. In particolare con la mamma del cantante, che l’ha sostenuta e aiutata quando ha partorito. Classe 2000, Jacqueline è figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico. Sin sa bambina ha dimostrato una particolare predisposizione per l’arte, le piace dipingere e da qualche tempo è impegnata nella realizzazione di capi di abbigliamento, in particolare t-shirt. Grazie anche al vasto seguito che ha sui social si è conquistata il titolo di influencer.

Anche prima di conoscere il cantante romano era molto attiva in rete e amava condividere e raccontare la sua quotidianità. Ha fondato anche il brand Give Me? che commercializza abiti dipinti a mano. Ha una sorella maggiore, Rebecca, a cui è particolarmente legata e che oggi è in dolce attesa di una bambina. Anche lei è figlia della nota showgirl americana. Le due hanno scelto di vivere a Roma con i rispettivi padri e hanno contatti limitati con la madre, che vive a Hong Kong con il compagno Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan.

Jacqueline Luna di Giacomo e il rapporto con la mamma Heather Parisi

Il rapporto tra Jacqueline e la madre Heather Parisi non sembra essere dei migliori. La giovane ha più volte ribadito sui social di non aver contatti con la showgirl da diverso tempo. La Di Giacomo è stata per tre anni a Hong Kong, ma poi ha scelto di tornare in Italia. Qui ha vissuto con il padre e ha creato un legame speciale con la sorella maggiore Rebecca, nata dall’unione della Parisi con Giorgio Manenti.

Sembra che la Parisi non abbia avuto nessuna reazione alla nascita del nipotino, e ha ricevuto diversi commenti critici sui social. L’ex showgirl non ha alimentato le polemiche e ha evitato di parlare del rapporto con la figlia in pubblico. A quanto pare anche la primogenita non sente la mamma da tempo e ora che ha rivelato la dolce attesa non ha ricevuto nessun messaggio social dal genitore. Tuttavia le due sorelle sono molto legate e si vogliono bene.

Il debutto al cinema di Jacqueline Luna di Giacomo

Per un periodo Jacqueline ha vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti dove si è recata spesso proprio per cercare di realizzarsi come stilista e imprenditrice. Ha avviato alcuni brand e anche in rete i suoi capi dipinti a mano sono diventati un must. L’incontro con Ultimo ha accentuato la sua popolarità, ma la giovane ha le idee chiare sul suo futuro.

Nell’autunno del 2024 ha debuttato come attrice in Never To late, ma vanta altre partecipazioni. Ha anche preso parte al video di Altrove, brano di Ultimo. Ha sviluppato la passione per la recitazione da bambina e ha cercato di realizzarsi nell’ambiente. Per il momento è dedita alle sue creazione di moda e al piccolo Enea che ha cambiato radicalmente la sua vita, ma non ha rinunciato al sogno di diventare un’attrice.