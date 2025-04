Ultimo canta Bella davvero, a chi è dedicato il suo nuovo singolo

Mi ricordo di te, eri bella davvero.. Inizia così il nuovo singolo di Ultimo, “Bella davvero“, una canzone che segna questo momento importante della sua carriera e non solo, anche della sua vita privata. Disponibile dal 18 aprile, il brano segna l’inizio di una nuova fase artistica del cantautore romano che va di pari passo con la sua nuova vita di padre.

Niccolò Moriconi infatti ha avuto da poco il suo primo figlio, Enea, dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito Giovanni Di Giacomo. Le parole del testo rimandano a ricordi lontani e hanno come protagonista una donna.

Una donna che i fan si chiedono chi sia, visto che l’artista è innamoratissimo della bellissima compagna con la quale ha una relazione da tanti anni. La canzone è una dichiarazione d’amore profonda e nostalgica, quindi si tratta di una relazione passata che racconta i momenti intensi della giovinezza.

Da “Bella davvero” un’agenda ricca di appuntamenti

Nato a Roma il 27 gennaio 1996, Ultimo è uno dei cantautori contemporanei più amati, che in questi giorni ha lanciato il suo nuovo singolo, “Bella davvero.” Il singolo anticipa anche altri grandi eventi in arrivo, ossia un nuovo album live, il quarto tour della sua carriera negli stadi (già tutto sold out) e il raduno degli Ultimi, previsto per il 2026, in occasione del nono anniversario del suo album d’esordio Pianeti. Un’agenda fitta d’impegni che proprio con il raduno va a sottolineare il grande momento dell’artista.

Questo raduno sarà un evento speciale per i fan e potrebbe tenersi in un luogo simbolico: nel videoclip di Bella davvero, infatti, si intravede la Vela di Calatrava, un’enorme struttura mai completata situata a Tor Vergata, Roma Est. È probabile che proprio lì si svolgerà l’incontro del 2026, come suggerito anche da un post Instagram criptico pubblicato da Ultimo nel marzo 2025.

Il nuovo brano di Ultimo, come già accennato, sembra parlare di una donna amata, vista non solo per la sua bellezza esteriore ma come simbolo di un tempo autentico e puro. Nel testo, Ultimo ricorda scene semplici ma cariche di emozione: notti insieme, sogni condivisi, momenti vissuti con intensità nonostante le difficoltà. Lui appare come un ragazzo introverso e profondo, mentre lei è descritta come idealista e solare, con una visione ottimista del mondo. Tutto questo rende “Bella davvero” un tributo alla tenerezza del passato e alla bellezza delle emozioni vissute, anche se ormai lontane.

La paternità rappresenta un nuovo capitolo della vita di Ultimo e non si può non notare come questa profonda novità stia influenzando anche la sua musica rendendola ancora più sentita. Le date del tour estivo 2025 sono tutte sold out e toccheranno le principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Bari e Messina. Forse non si saprà mai il nome della ragazza del passato di Ultimo, ma quello che è certo è che per lui si prospetta un biennio ricco di emozioni, concerti ed eventi memorabili.