Ufficiale, i System Of A Down tornano in Italia: data unica il 6 luglio 2026 agli I-Days di Milano | I dettagli delle prevendite

Dopo nove anni di assenza, i System Of A Down tornano finalmente in Italia. Alle indiscrezioni delle ultime ore, dopo che il logo della band era comparso sullo schermo della Stazione Centrale di Milano, lasciando intendere un qualche annuncio importante, la conferma è di oggi.

System of a Down a Milano

La band statunitense sarà protagonista dell’edizione 2026 degli I-Days Milano, con un concerto fissato per il 6 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura. Sarà l’unica data italiana del loro tour mondiale, attesissima dai fan che avevano visto cancellare i precedenti appuntamenti previsti nel 2020 e nel 2021. Si tratta anche del loro primo concerto dopo la data del 2017 a Firenze, a Milano tornano dopo le date di Rho che a distanza di due anni li avevano riportati in scena dopo la loro reunion.

Nonostante da tempo i System of a Down non pubblicano nuovi album, la fanbase italiana del gruppo è sempre entusiasta di poterli riaccogliere. Non sono state molte le date del gruppo nel nostro paese: sei in tutto, ma tutte memorabili. In particolare quella del tour di Mezmerize al Forum di Assago del 2005

System of a Down, una carriera iconica

Formati a Los Angeles nel 1994, i System Of A Down hanno venduto oltre 45 milioni di dischi in tutto il mondo e vinto un Grammy Award. Il loro mix di metal, punk e sonorità armene ha reso brani come Chop Suey!, Toxicity e B.Y.O.B. vere e proprie pietre miliari della musica alternativa contemporanea. Dopo una pausa nel 2006, la band è tornata a esibirsi dal vivo nel 2011, mantenendo intatto l’affetto del pubblico internazionale.

Con i System of a Down anche i Queens Of The Stone Age

La serata non vedrà solo i System Of A Down sul palco. Prima di loro ci saranno i Queens Of The Stone Age, band californiana guidata da Josh Homme, che torna agli I-Days dopo lo show del 2024. Un passaggio estremamente significativo perché nel recente passato la band ha avuto parecchi problemi proprio, che li avevano portato anche a sospendere l’attività live, a causa delle condizioni di salute del suo frontman che ora sembrano essere finalmente superati. Anche per loro la data italiana sarà l’unica di un tour europeo molto importante: che li riporta in Italia dopo i due show di quest’anno a Pistoia e all’AMA di Romano d’Ezzelino. Band stratosferica, aggressiva: passano abbastanza spesso da noi, a conferma di un rapporto consolidato. Agli I-Days avevano già suonato molti anni va, nel 2005, a Bologna, all’Arena Parco Nord. Concerto indimenticabile…

Ad aprire la serata saranno invece gli Acid Bath, protagonisti di una reunion tra le più chiacchierate dell’ultimo anno.

Biglietti e prevendite

La presale Mastercard sarà disponibile da mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 12.00, seguita dalla My Live Nation Presale dal 18 settembre 2025 alla stessa ora. La vendita generale partirà invece il 19 settembre 2025 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.