U2 verso il futuro: nuovo album in studio con Larry Mullen Jr. di nuovo operativo

Arrivano conferme da Bono Vox in persona che parla apertamente del nuovo album degli U2 di un sound “come il futuro” e di 25 brani già pronti. Nel frattempo, Larry Mullen Jr. si è ristabilito dalle sue operazioni al collo e alla schiena ed è già tornato in studio.

Il ritorno in studio degli U2 segna una svolta significativa nella carriera della band irlandese: dopo mesi di attesa e una lunga assenza dai tour – la band ha concluso con enorme successo uno show fisso allo Sphere di Las Vegas rifiutando diverse proposte per portare questo concerto in giro per il mondo – il gruppo ha confermato il lavoro a un nuovo disco dalle tonalità futuristiche.

Sul fronte interno della band, le condizioni di salute del batterista Larry Mullen Jr. rappresentano un altro capitolo cruciale. Dopo operazioni al collo e alla schiena che lo hanno tenuto lontano dai palchi – unico escluso dagli show dello Sphere– Mullen è tornato dietro la batteria e sta partecipando attivamente alle sessioni in studio.

Il nuovo album degli U2

Gli U2, stando alle dichiarazioni di Bono, avrebbero già ultimato 25 canzoni:

“Abbiamo registrato molto materiale e stiamo continuando a registrare. Più le ascolto e più mi sembra di sentire suonare il futuro nellemnostre canzoni. Siamo a buon punto ma non abbiamo ancora finito, c’è diverso altro materiale al quale stiamo lavorando”.

A lavorare al disco il mitico produttore Brian Eno che torna a collaborare con la band dopo gli indimenticabili successi di The Unforgettable FireThe Joshua Tree, Zooropa, All That You Can’t Leave Behind e No Line On The Horizon che risale ormai a sedici anni fa. La band sta lavorando a un disco che viene definito folk… “Diciamo un irish folk a bassa definizione, analogico – scherza Adam Clayton – stiamo cercando di creare un disco che ci riporti alle origini”.

Larry Mullen Jr: dal recupero al ritorno in studio

Il batterista Larry Mullen Jr assente ai concerti allo Sphere per problemi fisici dopo una serie di complicati interventi chirurgici che sembravano addirittura messo in forse la sua stessa carriera, è tornato in studio con la band: “È del tutto recuperato – tranquillizza Bono – se consideriamo il dramma che ha dovuto attraversare, siamo felicissimi anche perché il suo contributo in studio è ancora più innovativo”.

U2, un percorso iniziato nel 2023

Il disco è stato pianificato fin dal 2023 e dovrebbe essere annunciato alla fine dell’anno. Ma l’uscita ufficiale è ancora da pianificare. Secondo Adam Clayton, è probabile che entro fine anno si annuncino dettagli ufficiali sul disco. Il lavoro procederà nel 2025 e – salvo sorprese – l’uscita potrebbe arrivare a cavallo tra 2026 e 2027, con un mondiale a seguire.

La coincidenza con il 50esimo anniversario della fondazione della band che cadrà proprio l’anno prossimo non sembra essere una priorità.