I Twenty One Pilots si esibiranno questa sera, 8 luglio 2022, al Lucca Summer Festival. Sarà l’unica tappa italiana per il duo musicale americano di Columbus, Ohio. Il gruppo si è formato nel 2009 e vedeva, inizialmente, il cantante Tyler Joseph insieme a Nick Thomas e Chris Salih. I due hanno lasciato nel 2011. Dalla loro partenza, la formazione è composta da Joseph e dal batterista Josh Dun. Tra i brani di maggior successo ricordiamo “Stressed Out”, “Ride” e “Heathens”. La band ha pubblicato indipendentemente due album, Twenty One Pilots (2009) e Regional at Best (2011), prima di firmare con l’etichetta discografica Fueled by Ramen nel 2012.

I Twenty One Pilots hanno pubblicato in totale sei album, l’ultimo dei quali è Scaled and Icy, pubblicato il 21 maggio 2021.

Ecco tutte le anticipazioni sul concerto della band a Lucca, previsto per venerdì 8 luglio 2022.

Twenty One Pilots, Lucca, 8 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Twenty One Pilots a Lucca. Ci sono posti in piedi a 49.45 euro e il Settore Pit Area – Posto in piedi a 69 euro. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Lucca Summer Festival, Come arrivare, in Piazza Napoleone

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

Twenty One Pilots, Lucca, 8 luglio 2022, Scaletta concerto

Heathens

Morph / Holding on to You

The Outside

Lane Boy

Chlorine

Mulberry Street

Bennie and the Jets (Elton John cover)

Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover)

I Can See Clearly Now / My Girl / Home / House of Gold / We Don’t Believe What’s on TV

Halo Theme (Martin O’Donnell cover)

Jumpsuit

Heavydirtysoul

Saturday

Level of Concern

Ride

Shy Away

Car Radio

Stressed Out

Trees