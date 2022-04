Tutu Tatatà – Kekko Dany: testo, video, significato della canzone

Sta spopolando, da qualche settimana, su Youtube, finendo in tendenza nella sezione Musica, Tutu Tatatà, il nuovo singolo di Kekko Dany, uno degli artisti più seguiti della scena neomelodica partenopea.

A seguire, trovate il testo della canzone e se cliccate sulla foto il video ufficiale della canzone.

Staje semp mezz annure

e semp a llate ce fai saglj a freve

nun vo’ sta cu’ nisciune

ma se fa a foll quann tu cammin

Pare na diva ma nun se mai state

int’e film pe television

e che puoi fa’ se pe tte hann perz

a capa tante guagliune

ua, quann te vec passa’

stu core mije fa’ sempe

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

dimmello comm’aggia fa’

e po’ cchiu’ fort fa’

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

maro’ comm’aggia fa’

je te vulesse semp e sule a mia

l’ammore fatt r’int na poesia

o’cchiu’ bell regalo ca’ o vero

sta vita me putesse fa’

Pecche’ stu core fa

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

Nun me guarda’ e po’ rire

dall speranza a chest scemo e core

Guarda ca po’ ce crere

e nun m’arrenn mai pe’ chist ammore

sara’ ca si a cchiu’ bella e si nun teng a te

je non voglio a nisciune

ne muressene l’ate se insieme cu te’

me mettesse a fa’ ammore

ua, quann te vec passa’

stu core mije fa’ semp

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

dimmello comm’aggia fa’

e po’ cchiu’ fort fa’

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

maro’ comm’aggia fa’

je te vulesse semp e sule a mia

l’ammore fatt r’int na poesia

o’cchiu’ bell regalo ca’

o vero sta vita me putesse fa’

Pecche’ stu core fa

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta

je te vulesse sempe e sule a mia

l’ammore fatt r’int na poesia

o’cchiu’ bell regalo ca’ o vero sta vita me putesse fa’

Pecche’ stu core fa

tu tu tu ta ta ta

tu tu tu ta ta ta