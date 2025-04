Coachella 2025: cosa aspettarsi in vista del secondo fine settimana

Se i Festival sono l’ultimo baluardo dell’aggregazione di esseri umani legati da uno stesso interesse, Coachella Valley Music and Arts Festival, ne è l’ emblema in assoluto, dove la magia della musica dal vivo interpretata dai mostri sacri che la rappresentano riesce a fare (ancora) numeri da record. In questo caso, ogni anno, nel deserto omonimo della California del Sud.

Dal 1993 anno in cui l’evento ha preso forma grazie ai Pearl Jam che si sono esibiti, protestando contro i prezzi dei biglietti ultra gonfiati di Ticketmaster, Coachella è l’evento musicale più atteso d’America e quest’anno è segnato in calendario nei week end dall’11 al 13 aprile e dal 18 al 20 aprile.

Qui prendono vita tendenze, tra musica, moda e spettacolo, si fanno reunion indimenticabili, come quella degli Jane’s Addiction nel 2001, i Siouxsie and the Banshees nel 2002, nel 2003 gli Stooges, nel 2004 i Pixies, nel 2007 Rage Against the Machine e The Jesus and Mary Chain e tanti altri.

Gli artisti che segnano questa edizione

Il Coachella 2025 è in pieno svolgimento in quella che è l’edizione del secondo mandato di Trump e che si svolge a pochi chilometri dal Messico dove recentemente sono stati deportati migliaia di migranti.

Edizione che ha reso difficoltoso l’ottenimento dei visti da parte degli stessi artisti, come la cantante britannica FKA Twigs che ha annullato la sua partecipazione all’evento e l’intero tour negli Stati Uniti questa settimana “a causa di problemi con il visto”, come ha fatto sapere sui social, dichiarandosi “devastata”. La cantante brasiliana Anitta inoltre ha parlato di “imprevisti motivi personali”.

Nonostante tutto, nonostante i prezzi del cibo e degli alloggi saliti alle stelle, anche per chi si deve esibire e deve partire da un Paese che si trova fuori dagli USA, Coachella non demorde presentando un spettacolo, come sempre, sensazionale. Tra gli artisti presenti ovviamente Lady Gaga, che è stata la protagonista assoluta della prima giornata. Ha presentato per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album Mayhem, con uno show teatrale e spettacolare, ispirato a un mix tra gotico e horror. Tra scheletri e zombie, ha cantato pezzi come Zombieboy e Perfect Celebrity. L’apertura è stata con Bloody Mary e il finale con Bad Romance, in cui è “resuscitata” sul palco.

Grande entusiasmo anche per i Green Day, Post Malone, Ed Sheeran, Travis Scott, Missy Elliott, Charli XCX, Megan Thee Stallion, Zedd, Jimmy Eat World, T-Pain, ENHYPEN, GloRilla, Tyla, Artemas e altri ancora. Come presenza italiana indiretta il cantante statunitense Benson Boone, diventato noto in Italia per Beautiful Things, che si esibirà il 18 aprile.

Tra il 13 e il 20 aprile ci sarà spazio anche alla storica band elettronica Kraftwerk nota per i suoi spettacoli multimediali con elementi 3D e visual ipnotici. Insomma, il Coachella 2025 si conferma un evento straordinario, tra performance spettacolari ed esibizioni d’eccellenza.