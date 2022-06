Tutto (con te), Ariete: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Tutto (Con te)’, il nuovo singolo di Ariete, prodotto da Erin del Bnkr44 per Bomba Dischi/Universal, in uscita venerdì 17 giugno 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Tutto (con te), Ariete, significato

Il brano è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “tutto sempre e solo con te”.

Tutto (con te), Ariete: video

Il video sarà disponibile nei prossimi giorni.

Tutto (con te), Ariete: testo

Il testo sarà consultabile a breve.