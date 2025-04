Tutti i nuovi dischi da ascoltare ad aprile 2025

Aprile non è più il mese del dolce dormire ma della musica. Da ascoltare come più si vuole: sulle piattaforme di streaming o con il vinile, con le cuffie con filo o senza. Sicuramente sarà una musica variegata, che vede protagonisti molti italiani, collaborazioni e progetti internazionali molto interessanti.

Partendo da casa nostra, ci saranno novità che riguardano artisti di fama popolare e quelli un pò più di nicchia. I Baustelle sono da poco sbarcati con El Galactico, un album in salsa californiana tipica degli anni Sessanta: un tripudio di melodie orecchiabili, ma con testi tipici degli (ex) ragazzi toscani, attenti al mondo di oggi. Nuovo disco anche per Cristiano Godano con Stammi accanto: c’è molta spiritualità orientale e atmosfera meditativa.

Proseguendo tra gli artisti italiani non si può non sottolineare il grande ritorno di Neffa: Canerandagio parte 1 segna un ritorno al rap, alle origini, ma l’album è ancora avvolto nel mistero. Cosa si sa di più? Ancoro molto poco. Chiello propone Scarabocchi immergendo gli ascoltatori in un lavoro introspettivo, in cui spiccano parole viscerali e sensazioni malinconiche.

Le altre novità, anche sul fronte internazionale

Tra i nuovi album italiani che vedranno la luce ad aprile non si può non menzionare inoltre Radical Pop di Bais che arriva con 12 brani molti significativi che raccontano i crucci dell’esistenza di oggi: l’ ansia, il tempo e l’ identità, con uno stile tra synth e chitarre distorte.

Gaia Banfi ci inebria del suo pop nostalgico, intriso di una bellissima malinconia con La maccaia: un viaggio nella sua infanzia a Genova. I paesaggi sonori esotici invece è ciò che ci offre Populous, con Isla Diferente, ispirato a Lanzarote. Infine non poteva mancare l’annuncio del nuovo e attesissimo album di Achille Lauro, Comuni Mortali, atteso per il 18 aprile: “il più importante della sua carriera” lo ha definito così il cantante, che ha scelto una copertina simbolica, lui con una farfalla sull’occhio.

Esplorando l’estero ci sono interessanti novità a partire da Elton John & Brandi Carlile con Who Believes in Angels? Un disco nato spontaneamente in studio, che fonde il passato musicale di Elton John con la voce moderna e potente di Brandi Carlile. Aprile inoltre è anche il mese di:

– The Waterboys con Life, Death and Dennis Hopper: concept album dedicato all’attore e alla cultura pop americana, con featuring importanti come Springsteen e Fiona Apple.

– David Longstreth & Dirty Projectors con Song of the Earth: lavoro corale con molti ospiti, nato in sei settimane. Non parla direttamente del cambiamento climatico ma cerca luce oltre la tristezza.

– Bon Iver con Sable, Fable: un disco diviso tra solitudine e speranza, segna il ritorno di Justin Vernon.

– Black Country, New Road con Forever Howlong: primo album senza il cantante Isaac Wood, descritto come “strano ma accattivante”.