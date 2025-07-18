Tutti i cantanti con la laurea: cosa hanno studiato

Annalisa, Olly, Noemi e Claudio Baglioni sono solo alcuni dei cantanti che si sono laureati prima di raggiungere il successo.

Non tutti gli artisti della scena musicale italiana hanno subito puntato al mondo della musica. Molti di loro, prima del successo, avevano infatti il famoso “piano B”, che avrebbero senz’altro utilizzato qualora la strada dello spettacolo non fosse andata bene. Ci sono inoltre altri cantanti che hanno invece preferito rinunciare agli studi e che hanno più volte comunicato di aver terminato gli studi superiori, come ad esempio Fedez, Elodie e Rkomi.

Tutti i cantanti italiani che hanno una laurea

Tra i cantanti che, prima della popolarità, hanno conseguito una laurea c’è senza ombra di dubbio Annalisa, diventata celebre in tv grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Prima di approdare nel programma, ha approfondito un ambito completamente diverso e si è quindi laureata in fisica presso l’Università degli Studi di Torino. In passato ha anche presentato un programma di divulgazione scientifica – Tutta colpa di – in onda su Italia 1 dal 2015 al 2019. Oltre a lei, non si può non menzionare inoltre la cantante Noemi, che si è invece laureata a pieni voti al DAMS dell’Università degli Studi di Roma Tre con una tesi intitolata Un corpo per Roger Rabbit. Arrivata al successo grazie a X Factor 2009, ha portato avanti la sua passione per la musica e per il mondo del cinema, conseguendo in seguito una laurea magistrale in regia televisiva e cinematografica.

Tiziano Ferro ha invece frequentato l’università di Ingegneria per un anno, e si è poi iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma senza però terminare gli studi. Quando si è trasferito negli Stati Uniti, si è laureato in Interpretariato e traduzione di lingua inglese e spagnola. Tra i cantanti laureati c’è anche Claudio Baglioni, laureatosi in architettura presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi sul restauro e la riqualificazione urbana del Gasometro di Roma. Tra gli altri, c’è anche Brunori Sas che ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Siena. Il vincitore di Sanremo 2025 Olly ha invece ricevuto anche lui una laurea, oltre a grandi risultati musicali. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, si è infatti laureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Milano.

Gianna Nannini è dottoressa in Filosofia presso l’Università di Siena con un tesi intitolata Il corpo nella voce – Relazioni corpo-voce in una prospettiva di antropologia musicale. Cesare Cremonini si è infine diplomato al Liceo Scientifico di Bologna e, presso l’università della stessa città, ha ottenuto una laurea honoris causa in Musica e Spettacolo per il suo impegno e i suoi testi.