Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli ci sarà a ottobre? La decisione di Maria De Filippi

Cosa ha scelto la famosa conduttrice sulle sorti della sua amica nel programma di Canale Cinque, l’ultima parola è spettata a lei

Cresce l’attesa di conoscere tutte le novità che riguardano Tu si Que Vales?. Il talent show di Canale 5 tornerà a settembre e pare che ci saranno una serie di cambiamenti. In tanti si chiedono se Sabrina Ferilli avrà ancora la sua poltrona di “giurata popolare”. L’attrice romana, è noto, è molto amica di Maria De Filippi e la loro grande complicità è sicuramente uno dei punti di forza del programma.

Sono diversi anni che la Ferilli siede sulla poltrona del talent ed erano iniziate a circolare voci su un presunto addio dell’attrice romana. Ma cosa ha deciso davvero Maria De Filippi? La prima puntata del talent è stata registrata, motivo per cui sono state rese note tutte le anticipazioni e, soprattutto, chi è stato confermato e chi no.

Prima puntata di Tu Si que Vales? Tutte le novità

Con la registrazione della prima puntata di Tu Si Que Vales? è stata praticamente confermata la presenza di Sabrina Ferilli, l’attrice continuerà a stare seduta sulla sua poltrona, esprimendo i voti della giuria popolare. Del resto sarebbe stato difficile immaginare il progamma senza di lei che, con la sua ironia, regala sempre momenti esilaranti all’interno del programma.

La Ferilli, poi, è molto amica di Maria De Filippi e la loro complicità contribuisce a creare attimi di puro divertimento. Stesso discorso vale per Luciana Littizzetto, anche lei presente assieme a Rudy Zerbi. La conduttrice per la giuria ha praticamente voluto tutte persone cui è molto legata, riuscendo a creare così un’atmosfera di gioco che pare entusiasmare molto il pubblico. La grande novità della nuova edizione di Tu Si Que Vales è l’addio di Gerry Scotti, che ha lasciato il programma dopo 14 anni.

Al suo posto è arrivato Paolo Bonolis, fortemente voluto proprio dalla De Filippi. Il conduttore, considerata la sua simpatia ma anche la sua bravura, riuscirà sicuro ad unirsi perfettamente al gruppo già consolidato, dando il suo contributo che meriterà senza ombra di dubbio. A condurre, invece, ci saranno sempre Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, un trio che ha conquistato il pubblico.

Anche quest’anno Tu Si Que Vales? promette di essere un vero successo, tra i partecipanti – che sono sempre selezionati con grande cura – e una giuria così ben assortita, sarebbe difficile non conquistare il pubblico. Maria De Filippi è considerata la regina degli ascolti televisivi e i suoi programmi, tra cui anche il talent di Canale 5, sono sempre seguitissimi.

A quanto pare sono previsti anche una serie di ospiti speciali e, nel corso della registrazione della prima puntata di Tu Si Que Vales? sono stati annunciati i primi volti noti che prenderanno parte allo show. Si tratta di Emma Marrone, che si è esibita con Amami assieme a Maria De Filippi, poi Tina Cipollari, Luca Argentero e Francesco Arca. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle.