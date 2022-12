I Tropea hanno annunciato le prime date del loro “Spring Inferno Tour“, previsto per il mese di aprile 2023. La band ha partecipato a X Factor 2022 nel roster di Ambra e ha presentato l’inedito, Cringe Inferno, sul palco del Teatro RePower e anche al Forum di Assago, durante la finalissima del talent show. Ecco, a seguire le tappe in calendario:

🎻Siamo stragasati di annunciarvi le prime date dello SPRING INFERNO TOUR ❤️‍🔥

▪️04.04 Bologna Locomotiv Club

▪️06.04 Roma Largo Venue

▪️12.04 Milano Magazzini Generali

▪️13.04 Torino Hiroshima Mon Amour

Non vediamo l’ora di vedervi e sentirvi sottopalco! FUO CO 🔥🔥🔥🔥

Biglietti acquistabili da Mercoledì 14 alle 12.00 su Ticketmaster, ticketone, e per Bologna anche su Dice.fm.

La scelta dell’inedito dei Tropea per X Factor 2022 è ricaduta su Cringe Inferno (qui potete ascoltare la canzone). E loro ci hanno raccontato, in una intervista video:

Abbiamo visto Cringe Inferno la cosa giusta da fare nel momento giusto. Abbiamo approcciato questa partecipazione, la scelta del brani settimana per settimana. Quando siamo entrati al loft non avevamo in mente che, se fossimo arrivati fino alla quarta puntata avremmo tirato fuori Cringe Inferno… Ma poi, a un certo punto, ogni cosa è andata al suo posto, e anche questa canzone -scritta 3/4 anni fa- all’improvviso è diventato il pezzo di un puzzle che si incastrava. Non era un brano che avevamo nel cassetto ma semplicemente non aveva mai trovato l’occasione giusta, il momento giusto. Lo inserivamo ogni tanto nelle nostre scalette live. La versione definitiva la abbiamo completata adesso per coronare questo percorso a X Factor.

I Tropea sono una band pop di Milano nata nel 2017. Dicono di loro che sono uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nell’ultimo anno hanno pubblicato singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, muovendosi tra italiano ed inglese.