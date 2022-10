I Tropea sono una band scelta da Ambra nel suo roster per X Facvtor 2022. Il gruppo pop è originario di Milano e si è formato nel 2017. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000, al postpunk di inizi anni ’80, al beat degli anni ’60.

Come riportato dal sito di Sky, attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Si sono esibiti su numerosi palchi prima di partecipare ad X Factor e nell’ultimo anno hanno pubblicato vari singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, scegliendo di cantare sia in italiano che in inglese.

Alle Audizioni di X Factor conquistano i 4 Sì dei giudici con il loro inedito “Technicolor”, e confermano le aspettative della loro giudice Ambra Angiolini ai Bootcamp con una cover di “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti, con cui ottengono un pass per le Last Call. È con “Let Me Entertain You” di Robbie Williams che superano egregiamente l’ultima fase di selezione, entrando nella rosa dei 12 Finalisti di edizione.

Questo il loro account Instagram ufficiale che, oltre agli scatti legati alla loro partecipazione e selezione a X Factor 2022, include anche diverse immagini legati ai loro concerti e live.

I Tropea sono formati da Pietro Lupo Selvini (voce), Domenico Finizio (chitarra), Lorenzo Pisoni (Piso) al basso elettrico e Claudio Damiano (batteria).

Ecco il roster di Ambra:

Ambra punta su Cecilia Quaranta (Talea), musicista 23enne di Jesi (Ancona), Matteo Siffredi, 20 anni da Villanova D’Albenga (Savona) e ora a Milano, i Nervi, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze, Francesca Rigoni (Inverno), social media manager di 26 anni di Arzignano, (Vicenza), i Tropea, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano e Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano.

La prima puntata di X Factor 2022 andrà in onda giovedì 27 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now. Alla conduzione Francesca Michielin. I giudici di questa edizione sono Ambra, Rkomi, Dargen D’Amico e Fedez.