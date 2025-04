Tredici Pietro: chi è il figlio di Gianni Morandi. Età, vita privata e carriera

Tredici Pietro è il nome d’arte del figlio minore di Gianni Morandi, nato dalla relazione con Anna Dan. Classe 1997, sin da piccolo ha respirato musica ed è cresciuto in un contesto artistico che ha fatto emergere il suo talento. Dopo aver frequentato il liceo ha intrapreso la carriera musicale, con una certa fatica, visto anche il nome che porta. Come tutti i figli d’arte spesso si è scontrato con i paragoni e con i pregiudizi di alcuni addetti ai lavori.

La sua musica è sicuramente diversa dal genitore che lo ha sempre aiutato e sostenuto. Tredici Pietro deve il suo debutto al produttore discografico Mr. Monkey, che gli ha permesso di realizzare alcuni singoli che hanno avuto un discreto successo: sono di questo periodo i pezzi Pizza e fichi, Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto che lo hanno consacrato come rap. Tra Pietro e Mr Monkey c’è anche una bellissima amicizia, espressione di un affetto sincero e leale. Nel 2009 Tredici Pietro ha inciso Assurdo, suo primo Ep, dove è presente anche un brano, Farabutto, dove duetta con Madame.

Due anni dopo esce X questa notte, secondo Ep. prodotto con Andry TheHitmaker, e in questi giorni ha debuttato con un nuovo lavoro: Non guardare giù, coprodotto da Sedd e Fudasca e da una squadra di producer formata da Tommaso Ottomano, Galeffi Bros, Chakra, Mantovani, Milanezie, kofi bae, Drast, Rivaundici, Verano, Kermit e Cali Low. Tutti nomi accreditati nell’ambiente musicale. Pietro Morandi è un’artista preparato, ha degli obiettivi precisi, ed è riuscito a coinvolgere nei suoi progetti diversi addetti ai lavori. L’ultimo Ep ha suscitato l’attenzione dei media e di diversi esperti di musica.

Tredici Pietro, vita privata

Ufficialmente Tredici Pietro è single. Il giovane artista è concentrato sulla sua carriera e a quanto pare non è alla ricerca distrazioni. Tuttavia in passato ha rivelato di essere trasferito a Milano da Bologna per seguire i suoi sogni artistici, ma anche per andare a convivere con la fidanzata dell’epoca.

La relazione non ha avuto successo, e per lui rimanere nel capoluogo lombardo non è stato facile: “Mi ero trasferito da Bologna a Milano, non solo per lavoro, ma anche per vivere con la mia ex ragazza. Purtroppo, è andato tutto male. La relazione è finita, e a Milano mi sono perso”.

Ha infatti vissuto un periodo difficile da cui è uscito solo con l’aiuto dell’analisi: “A Milano devi essere sempre fighissimo, seguire le mode, mostrarti. Non puoi permetterti di prenderti un anno per fare un disco. Sono andato in tilt e ho cominciato ad avere comportamenti autolesionistici, facendomi del male con le sostanze”. Ha dichiarato in un’intervista il figlio di Gianni Morandi.

Curiosità su Tredici Pietro

Recentemente Pietro Morandi ha spiegato perché ha scelto il nome d’arte Tredici. Si riferisce al numero di amici presenti nella sua comitiva di infanzia, persone a cui è legatissimo anche oggi. Il giovane ha scritto le sue prime canzoni quando era alle medie e non ha mai nascosto la sua passione per la musica.

E’ un ragazzo determinato, con le idee chiare, e molto legato ad entrambi i genitori. Oggi ha diversi impegni, ma non manca di trascorrere del tempo in famiglia quando ha del tempo a disposizione. Inoltre gode della stima di diversi artisti che hanno condiviso alcuni suoi lavori.