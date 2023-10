Tre parole è la canzone d’esordio e il più grande successo discografico di Valeria Rossi. Il brano fu un tormentone assoluto nell’estate 2001. La canzone fu proposta per la partecipazione a “Sanremo giovani” in quello stesso anno ma fu bocciata e non superò le selezioni. A seguire potete leggere il testo e ascoltare il pezzo.

Valeria Rossi, Tre parole, Ascolta la canzone e guarda il video

Valeria Rossi, Tre parole, Testo della canzone

C’e solo una cura

Io so che lo sai

È una stanza vuota

Io mi fiderei

Bravo, puoi capire

Cose che non vuoi

Sei il tuo guaritore

Sei nel tuo mondo

Dammi tre parole: sole, cuore e amore

Dammi un bacio che non fa parlare

È l’amore che ti vuole prendere o lasciare

Stavolta non farlo scappare

Solo le istruzioni per muovere le mani

Non siamo mai così vicini

Parla a voce bassa

Spiegami che vuoi

Sai ne è pieno il mondo

Di mali come i tuoi

Slacciati la faccia

Ha rabbia il gatto che

Gioca con la buccia

E gira in tondo

Dammi tre parole: sole, cuore e amore

Dammi un bacio che non fa parlare

È l’amore che ti vuole prendere o lasciare

Stavolta non farlo scappare

Solo le istruzioni per muovere le mani

Non siamo mai così vicini

Tra la terra e il cielo

E in mezzo ci sei te

A volte è solo un velo

Un giorno, un fulmine

Se hai dato, dato, dato

Avuto, avuto, avrai

Oggi è già piovuto

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Dammi tre parole: sole, cuore e amore

Dammi un bacio che non fa parlare

È l’amore che ti vuole prendere o lasciare

Stavolta non farlo scappare

Solo le istruzioni per muovere le mani

Non siamo mai così vicini

Dammi tre parole: sole, cuore e amore

Dammi un bacio che non fa parlare

È l’amore che ti vuole prendere o lasciare

Stavolta non farlo scappare

Solo le istruzioni per muovere le mani

Non siamo mai così vicini