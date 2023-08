Travis Scott si esibirà stasera, 7 agosto 2023, al Circo Massimo a Roma. Rapper, cantautore e produttore discografico americano ha scelto il suo nome unendo quello di uno zio preferito insieme con il nome di una delle sue ispirazioni, Kid Cudi (il cui vero nome è Scott Mescudi). I primi successi sono arrivati grazie alla sua presenza nell’EP della GOOD Music di Kanye West, Cruel Summer, nel 2012. Prima del suo disco d’esordio ha rilasciato due mixtape. Poi sono usciti i singoli I singoli 3500 e Antidote che hanno anticipato la pubblicazione dell’album Rodeo, rilasciato il 4 settembre 2015. Numerose le collaborazioni nella sua carriera: Future, Quavo, Kanye West, 2 Chainz, Juicy J, Kacy Hill, The Weeknd, Swae Lee, Chief Keef, Justin Bieber, Young Thug, Kendrick Lamar, Toro y Moi e Schoolboy Q.

Il secondo album è “Birds in the Trap Sing McKnight”. Segue “Astroworld” con i singoli Butterfly effect e Sicko Mode insieme a Drake.

Pochi giorni fa, il 28 luglio 2023, ha rilasciato “Utopia” che vede 19 brani e 18 featuring: con ben 18 featuring, il nuovissimo album vede la partecipazione di artisti del calibro di Drake, Future, SZA, Bad Bunny, The Weeknd, Beyoncé, Rob49, Playboi Carti, Kid Cudi, Sheck Wes, Bon Aver, Sampha, Young Thug, 21 Savage, Westside Gunn, James Blake, Teezo Touchdown e Yung Lean.

A seguire la scaletta di Travis Scott al Circo Massimo a Roma e le informazioni sui biglietti disponibili.

Travis Scott, Roma, Circo Massimo, La scaletta del concerto

Ecco la scaletta del tour di Travis Scott al quale, però, saranno aggiunte tracce presenti nel suo ultimo disco, Utopia, disponibile da pochi giorni, il 28 luglio 2023. Al netto di questo rilascio, l’ordine di esecuzione dei pezzi e la scaletta potrà subire modifiche per la data al Circo Massimo a Roma. Il live inizierà alle 21.

Aye (Lil Uzi Vert cover)

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS (THE SCOTTS song)

STARGAZING

CAROUSEL

Mamacita

NO BYSTANDERS

Praise God (Kanye West cover)

Upper Echelon

LOST FOREVER

MAFIA

Raindrops (Insane) (Metro Boomin cover)

Trance (Metro Boomin cover)

Love Galore (SZA cover)

90210

GATTI (JACKBOYS song)

GANG GANG (JACKBOYS song)

Can’t Tell Me Nothing (Kanye West cover)

Antidote

SICKO MODE

goosebumps

K-pop

Travis Scott, Roma, Circo Massimo, Biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il posto unico al Circo Massimo a Roma al prezzo di 46 euro. Clicca qui per le informazioni e l’acquisto.

Come arrivare al Circo Massimo a Roma

Qui le indicazioni su come arrivare al Circo Massimo per il concerto di Travis Scott

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.