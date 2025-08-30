Travis Kelce e Patrick Mahomes aprono un ristorante con un cocktail dedicato a Taylor Swift

Taylor Swift continua a fare notizia e tendenza, soprattutto dopo l’ufficializzazione del suo fidanzamento con Travis Kelce. Nasce 1587 Prime, il nuovo ristorante che il fuoriclasse ha deciso di aprire insieme al suo amico Patrick Mahomes, con un drink ispirato a Taylor Swift.

Travis Kelce e Patrick Mahomes, stelle assolute dei Kansas City Chiefs, stanno per inaugurare un ristorante destinato a far parlare di sé: si chiama 1587 Prime. La data di apertura è fissata per il 17 settembre ma già i fan lo attendono con trepidazione e la processione davanti al locale per cercare di intuire arredamenti e ambientazioni è incessante.

Travis Kelce, un ristorante nel nome di Taylor Swift

L’iniziativa, in collaborazione con il gruppo Noble 33, si propone come una steakhouse contemporanea, capace di unire l’eleganza gastronomica allo spirito sportivo della città.

Tra le attrazioni principali del menu spicca The Alchemy, un cocktail che a quanto pare prende il nome da una delle canzoni più amate di Taylor Swift, presente nell’album The Tortured Poets Department pubblicato lo scorso anno.

Per i fan non è un dettaglio da poco: la canzone è da tempo considerata un omaggio della cantante alla sua storia con Kelce, ora suo fidanzato ufficiale. Quando Taylor la scrisse i due si frequentavano solo da poche settimane.

Nel video di presentazione diffuso su Instagram, i due campioni NFL degustano il drink, guarnito con fiori e scorze di frutta, davanti a un pubblico curioso e già entusiasta.

Kelce, ristorante tra sport e il glamour di Taylor Swift

1587 Prime non si limiterà a offrire un semplice menù di piatti raffinati. Il locale promette di essere un’esperienza sensoriale completa, dove la cucina si fonde con la cultura sportiva di Kansas City che è una delle caratteristiche dominanti di una città fortemente competitiva.

L’arredamento, a tema football ma con un tocco di lusso. Kelce e Mahomes hanno mostrato sui social alcune anteprime degli interni, rivelando un ambiente elegante ma e con evidenti richiami al mondo dello sport che li ha resi leggende: Kelce ha giocato quattro Supebowl, vincendone tre, proprio come Mahomes, quarterback considerato tra i più forti nella storia recente del football, per tre volte MVP del Superbowl e per due stagioni MVP assoluto della NFL.

Taylor Swift, una presenza costante nella vita di Kelce

A rendere ancora più significativa l’iniziativa è la presenza costante di Taylor Swift al fianco di Travis Kelce. Proprio il 28 agosto, la popstar è apparsa con il suo nuovo anello di fidanzamento durante una partita di college football, accanto al compagno e a Patrick Mahomes, amico fraterno di Kelce, quasi certamente destinato a essere il best-man del suo matrimonio, previsto per l’anno prossimo. La cantante, con oltre due anni di tour mondiale alle spalle e un nuovo album di successo alle porte e già annunciato, è ormai parte integrante del mondo Chiefs, tanto da influenzarne persino le iniziative imprenditoriali e di marketing della squadra stessa.

L’attesa dei fan

Sui social l’annuncio del cocktail e del ristorante ha già scatenato reazioni entusiaste. I fan di Taylor Swift non vedono l’ora di ordinare “The Alchemy” e condividere l’esperienza, mentre gli appassionati di football vedono già in 1587 Prime un locale simbolo non solo per ciò che rappresenta ma anche per il suo peso sulla scena culturale e mondana di Kansas City.