Tragedia a Hampton, in Virginia: un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un accoltellamento nei parcheggi dell’Hampton Coliseum durante il live dei Phish. Concerti confermati, indagini in corso per individuare le responsabilità di quanto accaduto

Tragedia al concerto dei Phish: rissa e coltellate, un morto e due feriti gravi | La band: “Siamo profondamente addolorati”

Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto venerdì sera, poco dopo le 21.30 locali, all’esterno dell’Hampton Coliseum di Hampton (Virginia), dove i Phish stavano tenendo la prima delle loro tre date in programma in città.

Phish, coltellate al concerto: cosa è successo

Secondo la Hampton Police Division, gli agenti sono intervenuti su Coliseum Drive per un alterco degenerato in una rissa. Non sono chiari i motivi della discussione, forse per un contatto tra due auto nel parcheggio, forse una discussione per dei biglietti in vendita. Il sospetto è fuggito, ma gli investigatori “hanno identificato tutte le parti coinvolte” e al momento ritengono che si tratti di un episodio isolato.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale dei Vigili del Fuoco e del soccorso sanitario cittadino. Il ferito più grave vittima è stato subito trasferito d’urgenza in ospedale, dove è deceduto per le ferite riportate. Un secondo ferito è ricoverato e sta ricevendo cure mediche, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Un terzo uomo, un adulto, si è presentato successivamente in pronto soccorso con una lacerazione giudicata non grave.

La nota dei Phish: “Siamo profondamente addolorati”

Sabato notte, dopo il concerto, i Phish hanno diffuso una nota sui social per commentare la tragedia avvenuta nell’area parcheggi, dietro uno dei tendoni della zona di vendita non ufficiale: “Non abbiamo più informazioni di quelle fornite dalla polizia, che ha parlato di un episodio isolato, ma quanto sappiamo è già abbastanza sconvolgente. Siamo profondamente addolorati e i nostri cuori vanno a tutte le persone coinvolte.”

La band ha ribadito la vicinanza ai fan e alla comunità locale, invitando al rispetto e alla prudenza dentro e fuori dall’impianto. I concerti non sono stati sospesi, le date in programma si terranno regolarmente come previsto.

I Phish sono stati informati di quanto accaduto solo al termine dello show, quando il concerto era concluso e la gente stava già defluendo verso l’esterno.

Phish, tour confermato: Capodanno al MSG

Il frontman e chitarrista dei Phish Trey Anastasio tornerà poi in autunno con la sua band solista, prima del tradizionale run di Capodanno dei Phish al Madison Square Garden di New York, in programma dal 28 al 31 dicembre.

L’Hampton Coliseum, è rimasto presidiato durante la notte per i rilievi; grande il cordoglio dei fan, che hanno espresso sui social la propria vicinanza alle vittime e alle loro famiglie.