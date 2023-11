Wake Me Up When September Ends è una canzone dei Green Day pubblicata nel 2005 come quarto singolo estratto dall’album “American Idiot”. Il brano è diventato un singolo di successo, raggiungendo il numero 6 nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Proprio lì Negli Stati Uniti, la è diventata un simbolo dopo l’uragano Katrina, dedicata alle vittime del disastro, e considerata anche come una dedica alle vittime degli attacchi dell’11 settembre avvenuti nel 2001.

Wake Me Up When September Ends, Significato

Il cantante dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha scritto questa canzone dopo la morte di suo padre, avvenuta il 1 settembre 1982. Il titolo prende spunto da ciò che Billie Joe Armstrong, a 10 anni, disse a sua madre dopo il funerale di suo padre. Si era chiuso in camera sua e quando sua madre bussò alla porta, lui rispose: “Svegliami quando finisce settembre”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI “WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS” DEI GREEN DAY

Green Day, Wake Me Up When September Ends, Testo della canzone

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my father’s come to pass

Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

As my memory rests

But never forgets what I lost

Wake me up when September ends

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Ring out the bells again

Like we did when spring began

Wake me up when September ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

As my memory rests

But never forgets what I lost

Wake me up when September ends

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my father’s come to pass

Twenty years has gone so fast

Wake me up when September ends

Wake me up when September ends

Wake me up when September ends

Green Day, Wake Me Up When September Ends, Traduzione della canzone

L’estate è arrivata ed è finita

L’innocente non può mai durare

Svegliami quando settembre finisce

Come se fosse successo mio padre

Sette anni sono passati così in fretta

Svegliami quando settembre finisce

Ecco che arriva di nuovo la pioggia

Cadere dalle stelle

Di nuovo inzuppato del mio dolore

Diventare quello che siamo

Mentre la mia memoria riposa

Ma non dimentico mai quello che ho perso

Svegliami quando settembre finisce

L’estate è arrivata ed è finita

L’innocente non può mai durare

Svegliami quando settembre finisce

Suonate di nuovo le campane

Come abbiamo fatto quando è iniziata la primavera

Svegliami quando settembre finisce

Ecco che arriva di nuovo la pioggia

Cade dalle stelle

Di nuovo inzuppato del mio dolore

Diventando quello che siamo

Mentre la mia memoria riposa

Ma non dimentico mai quello che ho perso

Svegliami quando settembre finisce

L’estate è arrivata ed è finita

L’innocente non può mai durare

Svegliami quando settembre finisce

Come se fosse successo mio padre

Vent’anni sono passati così in fretta

Svegliami quando settembre finisce

Svegliami quando settembre finisce

Svegliami quando settembre finisce