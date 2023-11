Fuori oggi (13 novembre) il nuovo singolo The Queens (© Sony Music Entertainment Italy | Columbia Records Italy e ℗ Universal Music Publishing | Metatron Publishing), personalissima e magnetica dedica di Paola Iezzi al mondo drag.

The Queens, Significato, Ascolta la canzone

Presente nella colonna sonora di DRAG RACE ITALIA 3 su Paramount+, dove Paola insieme a Paolo Camilli, Chiara Francini e a Priscilla -anche conduttrice del programma – compone la giuria della nuovissima stagione, The Queens è uno scintillante inno di empowerment, spassionato invito a brillare sempre, anche quando si è messi all’angolo, ad uscire allo scoperto e con coraggio prendere in mano la propria vita, calzando in testa la migliore corona: “we are the queens forever, and you know what? Love is love”.

Un brano che arriva da lontano, scritto da Paola a Stoccolma e prodotto assieme al produttore musicale svedese Johannes Willinder: un castello sonoro 100% dance pop arricchito da sfumature elettropop, l’occasione perfetta per scendere in pista e lasciarsi andare nella più totale libertà.

“Ho scritto “The Queens” per ricordare a tutti che si può essere regine anche quando si è esclusi. Questo brano parla di coraggio, di mostrarsi per ciò che si è, vincendo ogni paura mettendosi da soli la propria corona”

Paola Iezzi, The Queens, Testo della canzone

Put on your own crown

Be out loud and proud

Be on your wildest dream

You have to scream out loud

“I’m coming out!”

“I’m coming out!”

How do you say “gorge”?

How do you say “divine”?

Let’s strike a pose now

Forget your sacrifice

I’m coming out

I’m coming out

(We are the queens)

Let’s raise a glass

We don’t forget

Where we came from

(We are the queens)

Let’s show our pride (Queens)

Nothing to hide (Queens)

Put on your crown (Queens)

(We are the queens)

Show your new body

Do this in conscious world

Now they will see you

They cannot hide you more

You’re coming out

You’re coming out

How do you say “gorge”?

How do you say “divine”?

Let’s strike a pose now

Forget your sacrifice

I’m coming out

We’re coming out

(We are the queens)

Let’s raise a glass (Queens)

We don’t forget (Queens)

Where we came from (Queens)

(We are the queens)

Let’s show our pride (Queens)

Nothing to hide (Queens)

Put on your crown (Queens)

(We are the queens)

(We are the queens)

Let’s take it to the Opera

Let’s raise a glass to us

In the forever happy

We will never be apart

Then sing to your own story

Know that you’re never alone

We are the queens forever

(So let’s put on our crown of gold)

(Queens)

(Queens)

(So let’s put on our crown of gold)

(We are the queens)

Let’s raise a glass (Queens)

We don’t forget (Queens)

Where we came from (Queens)

(We are the queens)

Let’s show our pride (Queens)

Nothing to hide (Queens)

Put on your crown (Queens)

(We are the queens)

Let’s lose our reputation

Over the dance floor

We are the queens forever

And you know what?

Love is love

Paola Iezzi, The Queens, Traduzione della canzone

Indossa la tua corona

Sii forte e orgoglioso

Realizza il tuo sogno più sfrenato

Devi urlare ad alta voce

“Sto uscendo!” (Sto facendo Coming out)

“Sto uscendo!”

Come si dice “bellissimo”?

Come si dice “divino”?

Mettiamoci in posa adesso

Dimentica il tuo sacrificio

Sto uscendo

Sto uscendo

(Noi siamo le regine)

Alziamo un bicchiere

Non dimentichiamo

Da dove veniamo

(Noi siamo le regine)

Mostriamo il nostro orgoglio (Queens)

Niente da nascondere (regine)

Indossa la tua corona (regine)

(Noi siamo le regine)

Mostra il tuo nuovo corpo

Fallo nel mondo cosciente

Adesso ti vedranno

Non possono nasconderti di più

Stai uscendo

Stai uscendo

Come si dice “bellissimo”?

Come si dice “divino”?

Mettiamoci in posa adesso

Dimentica il tuo sacrificio

Sto uscendo

Stiamo uscendo

(Noi siamo le regine)

Alziamo un bicchiere (Queens)

Non dimentichiamo (Queens)

Da dove veniamo (Queens)

(Noi siamo le regine)

Mostriamo il nostro orgoglio (Queens)

Niente da nascondere (regine)

Indossa la tua corona (regine)

(Noi siamo le regine)

(Noi siamo le regine)

Portiamolo all’Opera

Alziamo il bicchiere per noi

Nel per sempre felice

Non saremo mai separati

Poi canta la tua storia

Sappi che non sei mai solo

Siamo le regine per sempre

(Quindi indossiamo la nostra corona d’oro)

(Regine)

(Regine)

(Quindi indossiamo la nostra corona d’oro)

(Noi siamo le regine)

Alziamo un bicchiere (Queens)

Non dimentichiamo (Queens)

Da dove veniamo (Queens)

(Noi siamo le regine)

Mostriamo il nostro orgoglio (Queens)

Niente da nascondere (regine)

Indossa la tua corona (regine)

(Noi siamo le regine)

Perdiamo la nostra reputazione

Sulla pista da ballo

Siamo le regine per sempre

E sai cosa?

L’amore è amore