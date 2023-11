“You Shook Me All Night Long” è una canzone degli AC/DC, tratta dall’album Back in Black. Il brano fu il primo singolo della band con Brian Johnson come cantante, in sostituzione di Bon Scott che morì nel febbraio 1980. Raggiunse il numero 35 nella classifica dei singoli pop Hot 100 degli Stati Uniti nel 1980. Il singolo fu ripubblicato a livello internazionale nel 1986, in seguito all’uscita dell’album Who Made Who. In Italia ha conquistato due dischi di platino.

La canzone è stata in parte ispirata dalle immagini delle donne americane – e delle loro cosce – immagini piantate nella testa di Johnson mentre la band era alle Bahamas. Appassionato di automobili, Brian Johnson stava esplorando le somiglianze tra le donne e le automobili. Nel linguaggio degli AC/DC: loro (le donne e le auto) si muovono velocemente ed è emozionante vedere tutti i diversi modelli.

She was a fast machine, she kept her motor clean

She was the best damn woman that I ever seen

She had the sightless eyes, telling me no lies

Knocking me out with those American thighs

Taking more than her share, had me fighting for air

She told me to come, but I was already there

‘Cause the walls start shaking, the Earth was quaking

My mind was aching and we were making it

And you shook me all night long

Yeah, you shook me all night long

Working double time on the seduction line

She’s one of a kind, she’s just mine, all mine

Wanted no applause, it’s just another course

Made a meal outta me, and come back for more

Had to cool me down to take another round

Now I’m back in the ring to take another swing

That the walls were shaking, the Earth was quaking

My mind was aching and we were making it

And you shook me all night long

Yeah, you shook me all night long

And knocked me out, I said you shook me all night long

You had me shaking and you shook me all night long

Yeah, you shook me

Well, you took me

You really took me and you shook me all night long

Ooh, you shook me all night long

Yeah, yeah, you shook me all night long

You really got me and you shook me all night long

Yeah, you shook me

Yeah, you shook me all night long

Era una macchina veloce, teneva il motore pulito

Era la donna migliore che avessi mai visto

Aveva gli occhi ciechi, non mi diceva bugie

Mettendomi al tappeto con quelle cosce americane

Prendendo più di quanto mi desse, mi ha fatto lottare per l’aria

Mi ha detto di venire, ma ero già lì

Perché i muri cominciano a tremare, la Terra tremava

La mia mente era dolorante e ce la stavamo facendo

E mi hai scosso tutta la notte

Sì, mi hai scosso tutta la notte

Lavorando il doppio del tempo sulla linea della seduzione

È unica nel suo genere, è solo mia, tutta mia

Non volevo applausi, è solo un’altra portata

Mi hai preparato un pasto e torna per averne di più

Ho dovuto calmarmi per fare un altro giro

Ora sono di nuovo sul ring per fare un altro swing

Che tremavano i muri, tremava la Terra

La mia mente era dolorante e ce la stavamo facendo

E mi hai scosso tutta la notte

Sì, mi hai scosso tutta la notte

E mi hai messo fuori combattimento, ho detto che mi hai scosso tutta la notte

Mi hai fatto tremare e mi hai scosso tutta la notte

Sì, mi hai scosso

Beh, mi hai preso

Mi hai davvero preso e mi hai scosso tutta la notte

Ooh, mi hai scosso tutta la notte

Sì, sì, mi hai scosso tutta la notte

Mi hai davvero preso e mi hai scosso tutta la notte

Sì, mi hai scosso

Sì, mi hai scosso tutta la notte