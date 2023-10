“Lala” è una canzone del rapper e cantante portoricano Myke Towers. È stato pubblicato il 23 marzo 2023 e successivamente come singolo il 27 luglio 2023. Il brano ha raggiunto poco dopo il successo commerciale. Anche per questo pezzo, a dare grande sostegno, è stato TikTok che ha reso sempre più virale il brano.

Lala, Significato

La canzone parla dei diversi passaggi di un flirt, esaminando sentimenti di affetto e gelosia, senza dimenticare il desiderio assoluto. Sebbene il significato del ritornello non sia stato spiegato, è opinione diffusa che sia ambiguo e legato ad un atto preciso, ben comprensibile a prima lettura. La maggior parte degli utenti che ascoltano la traccia su TikTok si mostrano mentre fanno un movimento con la lingua.

Myke Towers, Lala, Testo canzone

La-la-la-la-la-la (Full Harmony)

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la

Todo está bien, no te tienes que estresar

A ti yo sola no te dejaré

Me enchulé la primera vez que la vi

Me enamoré cuando con ella bailé

Desde hace rato se quería pegar

Puso la espalda contra la pared

Y si yo bajo sabe qué le haré

La-la-la-la-la-la

Tú quieres, mami (La-la-la-la-la-la)

Se le viran los ojo’ (La-la-la-la-la-la)

La miro y se relambe (La-la-la-la-la-la)

El pintalabio’ rojo (La-la-la-la-la-la)

Esa cintura suelta (La-la-la-la-la-la)

Baby, si yo te cojo (La-la-la-la-la-la)

Te subo a la altura (La-la-la-la-la-la)

Tú dime y te recojo (La-la-la-la-la-la)

Ella a manejar me dejó

Siempre se va a sentir cuando a un lugar llegue yo

Yo estaba coronando desde que era menor

Por foto’ se ve bien, pero de frente mejor

Se dio un par de copas de má’ del vino tinto

Me pidió pausa cuando iba por el quinto

Le di una vuelta por el barrio con la KYMCO

Ellos cuando me ven de frente quedan trinco’

Sola la hace, sola la paga

Prende otro a la que este se apaga

Está llamando mi atención porque quiere que le haga

La-la-la-la-la-la

Tú quieres, mami (La-la-la-la-la-la)

Se le viran los ojo’ (La-la-la-la-la-la)

La miro y se relambe (La-la-la-la-la-la)

El pintalabio’ rojo (La-la-la-la-la-la)

Esa cintura suelta (La-la-la-la-la-la)

Baby, si yo te cojo (La-la-la-la-la-la)

Te subo a la altura (La-la-la-la-la-la)

Tú dime y te recojo (La-la-la-la-la-la)

Cuando algo está pa’ ti e’ inevitable

Bebé, tus ganas son notables

Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable

Esa mirada es la culpable

Nos están mirando, vámonos

Me dijo: “No lo pienses mucho y dámelo”

Por su cara se ve que se lo saboreó

Los vecinos mirando y el balcón abrió

A mí me encanta cuando pone cara ‘e mala

Me rellena los peines de bala

Y hasta dejé la corta en la sala

Estaba enfocado en

La-la-la-la-la-la

Yo tu Carmelo y tú mi (La-la-la-la-la-la)

Cuando yo bajo (La-la-la-la-la-la)

Siempre me pide (La-la-la-la-la-la)

Yo nunca paro (La-la-la-la-la-la)

Y a ella le gusta el (La-la-la-la-la-la)

La tengo loca con el (La-la-la-la-la-la)

Sola se toca cuando (La-la-la-la-la-la)

Mirándola yo le hago (La-la-la-la-la-la)

Yo tu Carmelo y tú mi

Cuando yo bajo

Siempre me pide

Yo nunca paro

Y a ella le gusta el

La tengo loca con el

Sola se toca cuando

Mirándola yo le hago

Myke Towers, Lala, Traduzione canzone

La-la-la-la-la-la (Armonia completa)

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la

Va tutto bene, non devi stressarti

Non ti lascerò sola

Sono rimasta incantato la prima volta che l’ho vista

Mi sono innamorato quando ho ballato con lei

Per un po’ ha voluto avvicinarsi

Si mise con le spalle al muro

E se vado giù, sa che lo farò

La-la-la-la-la-la

Lo vuoi, tesoro (La-la-la-la-la-la)

I suoi occhi ruotano indietro (La-la-la-la-la-la)

La guardo e lei si lecca le labbra (La-la-la-la-la-la)

Rossetto rosso (La-la-la-la-la-la)

Quella vita ampia (La-la-la-la-la-la)

Tesoro, se ti prendo (La-la-la-la-la-la)

Ti solleverò in alto (La-la-la-la-la-la)

Dimmelo e ti vengo a prendere (La-la-la-la-la-la)

Mi lascia prendere l’iniziativa

Lo sentirà sempre quando arrivo in un posto

Sono stato al top fin da quando ero più giovane

Sta bene in foto, ma ancora meglio da vicino

Ha bevuto un paio di bicchieri di vino rosso

Ha chiesto una pausa quando era al quinto anno

Le ho fatto fare un giro per il quartiere con la KYMCO

Rimangono sbalorditi quando mi vedono faccia a faccia

Lo fa da sola, paga da sola

Se ne accende un’altra quando questa si spegne

Sta richiamando la mia attenzione perché vuole che lo faccia

La-la-la-la-la-la

Lo vuoi, tesoro (La-la-la-la-la-la)

I suoi occhi ruotano indietro (La-la-la-la-la-la)

La guardo e lei si lecca le labbra (La-la-la-la-la-la)

Rossetto rosso (La-la-la-la-la-la)

Quella vita ampia (La-la-la-la-la-la)

Tesoro, se ti prendo (La-la-la-la-la-la)

Ti solleverò in alto (La-la-la-la-la-la)

Dimmelo e ti vengo a prendere (La-la-la-la-la-la)

Quando qualcosa è destinato a te, è inevitabile

Tesoro, i tuoi desideri sono evidenti

Facciamolo come se non ci fossero la TV o il cavo

La colpa è di quegli occhi

Ci stanno guardando, andiamo

Ha detto: “Non pensarci troppo e dammelo”

Dal suo viso sembra che l’abbia assaporato

I vicini stanno guardando e lei ha aperto il balcone

Adoro quando fa una faccia cattiva

Riempie i miei elenchi

E ho anche lasciato l’arma nella stanza

Ero concentrato su

La-la-la-la-la-la

Io sono il tuo Carmelo e tu sei la mia (La-la-la-la-la-la)

Quando scendo (La-la-la-la-la-la)

Chiede sempre (La-la-la-la-la-la)

Non mi fermo mai (La-la-la-la-la-la)

E le piace (La-la-la-la-la-la)

L’ho fatta impazzire con (La-la-la-la-la-la)

Si tocca quando (La-la-la-la-la-la)

Guardandola, lo faccio (La-la-la-la-la-la)

[Coro]

Io sono il tuo Carmelo e tu sei il mio

Quando scendo

Chiede sempre

Non mi fermo mai

E le piace il

L’ho fatta impazzire con il

Si tocca quando

Guardandola, lo faccio