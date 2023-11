I’ve been loving you too long è una canzone di Otis Redding scritta insieme a Jerry Butler. Venne pubblicata come singolo nel 1965, raggiunse il numero 21 della Billboard Hot 100 e il numero 2 della chart Billboard Rhythm & Blues. Il brano è stato aggiunto al National Recording Registry degli Stati Uniti nel 2003.

I’ve been loving you too long, Significato, Ascolta la canzone

Il brano è una preghiera all’amata, in ricordo dei vecchi tempi, per non interrompere il loro legame e la loro relazione. La supplica di pensare a quello che c’è stato e a non fermare le sue emozioni e i suoi sentimenti.

Otis Redding, I’ve been loving you too long, Testo della canzone

I’ve been loving you too long to stop now

You were tired and you want to be free

My love is growing stronger, as you become a habit to me

Oh I’ve been loving you a little too long

I don’t want to stop now, oh

With you my life

Has been so wonderful

I can’t stop now

You were tired and your love is growing cold

My love is growing stronger as our affair affair grows old

I’ve been loving you a little too long, long

To stop now

Oh, oh, oh

I’ve been loving you a little bit too long

I don’t want to stop now no, no, no

Don’t make me stop now, no baby

I’m down on my knees please, don’t make me stop now

I love you, I love you

I love you with all of my heart

And I can’t stop now

Please, please don’t make me stop now

Otis Redding, I’ve been loving you too long, Traduzione della canzone

Ti amo da troppo tempo per smettere adesso

Eri stanco e vuoi essere libero

Il mio amore sta diventando più forte, man mano che diventi un’abitudine per me

Oh, ti amo da un po’ troppo tempo

Non voglio fermarmi adesso, oh

Con te la mia vita

È stato così meraviglioso

Non posso fermarmi adesso

Eri stanco e il tuo amore si sta raffreddando

Il mio amore sta diventando più forte man mano che la nostra relazione invecchia

Ti amo da un po’ troppo tempo, molto tempo

Per fermarci adesso

Oh oh oh

Ti amo da un po’ troppo tempo

Non voglio fermarmi adesso no, no, no

Non farmi smettere adesso, no tesoro

Sono in ginocchio, per favore, non farmi fermare adesso

Ti amo ti amo

Ti amo con tutto il cuore

E non posso fermarmi adesso

Per favore, per favore, non farmi fermare adesso