Megan Thee Stallion ha rilasciato il suo primo singolo del 2023, “Cobra“, primo pezzo da “Traumazine” del 2022. Megan ha anticipato la release il 12 ottobre quando ha pubblicato una serie di grafici sui social media che mostravano un cobra, precisando “Atto primo”. Ha poi condiviso il primo frammento del suo nuovo singolo il 23 ottobre, dicendo ai fan sulla sua strumentale rock:

“Come un serpente cambia pelle, dobbiamo liberarci del nostro passato, ancora e ancora”

Megan Thee Stallion, Cobra, Significato e video

Nel brano, Megan Thee Stallion parla apertamente della depressione attraversata, dei momenti in cui pensava di farla finita e si sentiva incompresa dalle persone intorno a lei. Tutti sono accanto a lei solo perché di successo ma quanti le resterebbero accanto nei momenti più difficili?

Megan Thee Stallion, Cobra, Testo della canzone

(B-B-Bankroll Got it)

Ayy

Breakin’ down and I had the whole world watchin’

But the worst part is really who watched me

Every night I cried, I almost died

And nobody close tried to stop it

Long as everybody gettin’ paid, right?

Everything’ll be okay, right?

I’m winnin’, so nobody trippin’

Bet if I ever fall off, everybody go missin’

At night, I’m sittin’ in a dark room thinkin’

Probably why I always end up drinkin’

Yes, I’m very depressed

How can somebody so blessed wanna slit they wrist?

Shit, I’d probably bleed out some Pinot

When they find me, I’m in Valentino, ayy

He pourin’ me shots, thinkin’ it’s lit

Hah, little did he know

This pussy deprеssed, hmm, I’m about to stress him, yeah

Pink nails ‘round his nеck, huh, but this ain’t domestic, ayy

Think it’s goin’ down, hah, now he stand corrected, ayy

This pussy depressed, hmm, I’m about to stress him, ah

Ayy, damn, I got problems

Never thought a bitch like me would ever hit rock bottom

Man, I miss my parents, way too anxious, always cancel my plans

Pulled up, caught him cheatin’, gettin’ his dick sucked in the same spot I’m sleepin’

Lord, give me a break, I don’t know how much more of this shit I can take (Ayy)

How long you been worried ‘bout me, tellin’ people that’s not me?

Honestly, it kinda feel like you plottin’, watchin’

Why is you speakin’ on me at my lowest when you acted like you ain’t noticed?

I was trippin’, goin’ crazy

And they lowkey hatin’, so they ain’t gon’ say shit

Damn, I finally see it

I’m killin’ myself when bitches would die to be me

This pussy depressed, hmm, I’m about to stress him, yeah

Pink nails ‘round his neck, huh, but this ain’t domestic, ayy

Think it’s goin’ down, hah, now he stand corrected, ayy

This pussy depressed, hmm, I’m about to stress him, ah

I ain’t goin’, yeah, no emotion, ayy

Back outside, yeah, back in motion, ayy

He keep callin’, hmm, I ignore it (Ayy)

He say I’m crazy, hmm, don’t I know it, ah

Megan Thee Stallion, Cobra, Traduzione della canzone

Sì

Sto crollando e ho il mondo intero che guarda

Ma la parte peggiore è davvero chi mi ha guardato

Ogni notte piangevo, quasi morivo

E nessuno ha cercato di fermarlo

Purché tutti vengano pagati, giusto?

Andrà tutto bene, vero?

Sto vincendo, quindi nessuno inciampa

Scommetto che se mai cadessi, scomparirebbero tutti

Di notte, sto seduta in una stanza buia a pensare

Probabilmente perché finisco sempre per bere

Sì, sono molto depressa

Come può qualcuno così benedetto volersi tagliare i polsi?

M*rda, probabilmente dissanguerei un po’ di Pinot

Quando mi trovano, Indosserò un Valentino, ayy

Mi versa dei bicchierini, pensando che sia acceso

Ah, non lo sapeva

Questa fig@ è depressa, hmm, sto per stressarlo, sì

Unghie rosa intorno al collo, eh, ma questo non è domestico, ayy

Penso che stia andando giù, ah, ora mi correggo, ayy

Questa fig@ depressa, hmm, sto per stressarlo, ah

Ayy, cavolo, ho dei problemi

Non avrei mai pensato che una str0nza come me avrebbe mai toccato il fondo

Cavolo, mi mancano i miei genitori, sono troppo ansiosa, annullo sempre i miei programmi

Mi sono fermata, l’ho sorpreso a tradire, a farsi succhiare il cazz0 nello stesso punto in cui stavo dormendo

Signore, dammi una pausa, non so quanta altra m*rda potrò sopportare (Ayy)

Per quanto tempo sei stato preoccupato per me, dicendo alla gente che non sono io?

Onestamente, mi sembra un po’ come se stessi complottando, guardando

Perché mi parli al minimo quando ti comporti come se non te ne fossi accorto?

Stavo inciampando, impazzendo

E odiano in modo discreto, quindi non diranno un cazz0

Accidenti, finalmente lo vedo

Mi sto uccidendo quando le putt*ne morirebbero per essere me

Questa fig@ è depressa, hmm, sto per stressarlo, sì

Unghie rosa intorno al collo, eh, ma questo non è domestico, ayy

Penso che stia andando giù, ah, ora mi correggo, ayy

Questa fig@ depressa, hmm, sto per stressarlo, ah

Non andrò, sì, nessuna emozione, ayy

Di nuovo fuori, sì, di nuovo in movimento, ayy

Continua a chiamare, hmm, lo ignoro (Ayy)

Dice che sono pazza, hmm, non lo so, ah