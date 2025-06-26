Tradimento, come finisce la soap turca e quando andrà in onda l’ultima puntata

Le anticipazioni di Tradimento che arrivano dalla Turchia sono tutt’altro che positive, i fan dell’amatissima soap opera di Canale Cinque dovranno farsene una ragione, il lieto fine non ci sarà. Del resto puntata dopo puntata ci si è abituati alle brutte sorprese e anche il grande finale non “tradirà le aspettative”. Ma quando andrà in onda quest’appuntamento tanto atteso?

L’ultima puntata di Tradimento si avvicina, mentre su Canale Cinque stanno andando in onda nuovi entusiasmanti episodi, gli spoiler turchi sono già in grado di anticipare il grande finale e bisognerà preparare i fazzoletti, perché le anticipazioni sono davvero molto amare.

Ultima puntata di Tradimento, quando sarà trasmessa in Italia

Sulla messa in onda in Italia dell’ultima puntata di Tradimento c’è ancora incertezza, l’appuntamento – presumibilmente – dovrebbe essere tra novembre e dicembre, anche se è solo un’ipotesi. Intanto, però, è certo che dovremo aspettarci un triste finale, dove vedremo Guzide in preda a un terribile sconforto. La giudice nel corso delle prossime puntate scoprirà che l’ex marito Tarik l’ha sempre ingannata, che sapeva benissimo che la figlia che hanno cresciuto non fosse in realtà loro.

Già stiamo vedendo la giudice e il suo ex provare a rintracciare il figlio biologico, ma sul finale Guzide verrà a sapere che Tarik era al corrente di quanto accaduto il giorno in cui ha partorito, così deciderà di cercare il figlio che ha dato alla luce. Purtroppo, però, scoprirà che è morto poco dopo la nascita perché aveva alcune malformazioni. Era stato affidato a una famiglia, ma il piccolino non ce l’ha fatta. In una delle ultime scene, dunque, si vedrà la giudice disperarsi sulla tomba del figlio mai conosciuto, sarà in preda dei sensi di colpa per non essergli stata accanto fino alla fine e gli chiederà perdono.

Un finale davvero molto doloroso, in tanti avevano sperato che la giudice – dopo tanto dolore – riuscisse ad abbracciare il suo vero figlio, ma non sarà così, dovrà fare i conti con una triste scoperta, che lascerà i fan della soap turca senza parole. Al momento manca ancora un po’ di tempo prima che l’ultima puntata di Tradimento sia trasmessa in Italia, intanto anche le anticipazioni dei prossimi appuntamenti che saranno trasmessi su Canale Cinque preannunciano diversi colpi di scena.

La soap turca sicuramente sa come non annoiare il suo pubblico e questo mix di forti emozioni, risvolti inaspettati e intrighi familiari e amorosi, sono la ricetta del successo di Tradimento e di altri prodotti simili. Gli ascolti, infatti, sono davvero entusiasmanti e proprio per questo Mediaset continuerà a puntare su questo genere di fiction, che si sono rivelati un grandissimo successo a fronte di una spesa economica che non è assolutamente esosa.