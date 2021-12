Sembra ancora strano riuscire a parlare di tour e concerti visto i difficili mesi che abbiamo passato anche nel 2021, tra restrizioni mondiali, recupero parziale della libertà e la lotta costante contro il Covid-19. Ma, come sottolineato dal sito Pollstar, sotto ogni punto di vista, il 2021 è stato sia quantitativamente che qualitativamente migliore del 2020, del tutto catastrofico. L’anno scorso, ovunque, è avvenuto un calo quasi totale di spettacoli, entrate, vendita di biglietti e tutte le altre metriche legate ai tour. Quest’anno, tuttavia, è una storia nettamente diversa, in particolare il quarto trimestre, che promette molto bene per il 2022. “The great return” è stato definito, l’ultima parte dell’anno e i mesi più promettenti del 2021. Vediamo, quindi, quali sono i tour rock di maggior successo e incasso del 2021.

I Rolling Stones sono in cima alla classifica annuale dei tour rock mondiali stilata da Pollstar per il 2021 con una media di $ 9,6 milioni per spettacolo. Nonostante si siano esibiti solo in 12 concerti nel periodo scelto per i dati ufficiali, la band ha guadagnato un totale di 115,5 milioni di dollari, vendendo 516.624 biglietti a un prezzo medio di $ 223,56 – solo Bruno Mars ($ 330), Lady Gaga ($ 295) e Eagles ($ 229) hanno ottenuto di più.

C’è poi Harry Styles, con il secondo tour di maggior incasso, molto dietro agli Stones, con 86,7 milioni di dollari in 39 spettacoli. L’Hella Mega Tour con Green Day, Fall Out Boy e Weezer è arrivato dopo, seguito da Eagles e Dead & Company. Sei dei primi 10 tour erano di artisti rock.

Ecco, a seguire, la classifica totale dei primi dieci tour rock di maggior successo del 2021:

1 Rolling Stones: $ 115,5 milioni in 12 spettacoli; biglietto medio $223,56

2 Green Day, Fall Out Boy, Weezer: $ 67,3 milioni in 20 spettacoli; biglietto medio $ 102,09

3 Eagles: 59,2 milioni di dollari in 23 spettacoli; biglietto medio $229.66

4 Dead and Company: $ 50,2 milioni in 31 spettacoli; biglietto medio $ 85,36

5 Guns N’ Roses: 47,3 milioni di dollari in 23 spettacoli; biglietto medio $ 134,75

6 Dave Matthews Band: 46,0 milioni di dollari in 41 spettacoli; biglietto medio $ 78,78

7 Genesis: 23,7 milioni di dollari in 14 spettacoli; biglietto medio $ 176,76

8 Billy Joel: 17,4 milioni di dollari in 4 spettacoli; biglietto medio $130.30

9 Kiss: $ 16,9 milioni in 22 spettacoli; biglietto medio $ 83,85

10 Eric Clapton: 14,5 milioni di dollari in 8 spettacoli; biglietto medio $ 169,25