Questa sera, all’Arena di Verona, si esibiranno i Toto, una band americana nata nel 1977 che spazia nei generi, passando dal rock al jazz e in grado di vendere oltre 45 milioni dischi e pubblicare circa 28 album, nella loro carriera.

I Toto (stilizzati come TOTO) sono un gruppo rock americano formatosi nel 1977 a Los Angeles. L’attuale formazione della band è composta da Steve Lukather (chitarre e voce), David Paich (tastiere e voce) e Joseph Williams (voce), oltre a musicisti in tournée John Pierce (basso), Robert “Sput” Searight (batteria), Dominique “Xavier” Taplin (tastiere e voce), Steve Maggiora (tastiere e voce) e Warren Ham (corni e voce). Toto è noto per uno stile musicale che combina elementi di pop, rock, soul, funk, rock progressivo, hard rock, R&B, blues e jazz. Il gruppo ha vinto diversi Grammy Awards ed è stato inserito nella Musicians Hall of Fame and Museum nel 2009. Il loro quarto album Toto IV (1982) che ha portato loro l’attenzione in tutto il mondo. “Africa” ha conquistato la vetta della Billboard Hot 100, mentre “Rosanna” ha raggiunto il numero 2, aiutando i Toto a diventare uno dei gruppi musicali più venduti della loro epoca.

Toto, Arena di Verona, biglietti

Sono disponibili biglietti solo per la gradinata non numerata a 46 euro. Clicca qui per info e per acquisto biglietti.

Toto all’Arena di Verona, formazione band

I Toto hanno iniziato il 2022 con un tour di 40 città attraverso le principali arene di basket e hockey degli Stati Uniti, come opening act per i Journey. David Paich si è unito ai Toto per le ultime quattro canzoni (Home of the Brave, With a Little Help From My Friends, Rosanna and Africa) in diversi show. Si è anche unito alla band per la tappa europea del tour allo spettacolo di Amsterdam il 15 luglio 2022. Attualmente sono impegnati nel tour in Europa.

Ecco, invece, a seguire, i membri che hanno fatto parte dei Toto, in passato:

Jeff Porcaro – batteria, percussioni (1977–1992, è morto)

Steve Porcaro – tastiere, accompagnamento occasionale e voce solista (1977–1987, 2010–2019; membro della sessione 1987–1988, 1998)

David Hungate – basso, chitarra (1977–1982; 2014–2015)

Bobby Kimball – voce solista e di supporto (1977–1984, 1989, 1998–2008)

Mike Porcaro – basso, cori occasionali (1982–2007; morto nel 2015)

Fergie Frederiksen – voce solista e di supporto (1984–1985, una tantum nel 2007; morta nel 2014)

Jean-Michel Byron – voce solista e di supporto (1989-1990)

Simon Phillips – batteria, percussioni (1992–2008, 2010–2014)

Greg Phillinganes – tastiere, voce solista e cori (2005–2008; tournée 2003–2005)

Keith Carlock – batteria, percussioni, cori occasionali (2014)

Toto all’Arena di Verona, scaletta concerto

Orphan

Hold the Line

Till the End

I’ll Be Over You

White Sister

Georgy Porgy

Pamela

Kingdom of Desire

You Are the Flower

I Won’t Hold You Back

Waiting for Your Love

Home of the Brave

With a Little Help From My Friends (The Beatles cover)

Rosanna

Africa

Stop Loving You