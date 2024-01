Toscana and Friends, il concerto evento per raccogliere fondi da destinare interamente alle popolazioni della Toscana colpite dall’Alluvione dello scorso 2 novembre: biglietti e ospiti

Toscana and friends. Ripartiamo: stasera al Tuscany Hall a Firenze il concerto evento benefico

Questa sera, 3 gennaio 2024, sul palco del Tuscany Hall di Firenze si terrà l’evento “Toscana and friends. Ripartiamo“, il concerto evento benefico organizzato da Stefano Massini, Piero Pelù e Fiorella Mannoia. Invitati artisti ed esponenti del mondo della cultura per una grande serata per raccogliere “fondi da destinare interamente alle popolazioni della Toscana colpite dall’Alluvione dello scorso 2 novembre”. Queste le parole pronunciate da Stefano Massini durante la presentazione della serata, lanciata il 15 novembre scorso.

“Vogliamo mostrare vicinanza alle moltissime persone che stanno vivendo un’esperienza tragica. Sappiamo che il nostro gesto non potrà mai essere risolutivo ma vogliamo dare a tutti un segno di attenzione, sperando che possa servire a offrire un utile sostegno. Il 3 gennaio, con Fiorella Mannoia e Piero Pelù saremo al Tuscany Hall davanti a 1500 persone. Sul palco si alterneranno artisti importantissimi. Vogliamo che si parli di questa cosa il più possibile, affinché imprenditori ditte, aziende e chiunque voglia possa contribuire alla ricostruzione di queste zone così duramente colpite”

Accanto a lui, nell’ideare “Toscana and Friends” anche Piero Pelù che ha sottolineato l’urgenza:

“Presenteremo un cast ricchissimo un cast ricchissimo che rappresenterà a 360 gradi il mondo dell’arte e della cultura. Sarà importante partecipare all’evento o anche sostenerci versando un contributo sul conto che abbiamo aperto ad hoc. Ovviamente sarà tutto trasparente e consultabile, gestito da un comitato che proseguirà a operare per mantenere viva l’attenzione anche dopo il 3 gennaio. Vogliamo dare una mano a tutti i toscani che stanno soffrendo per questa terribile alluvione”

Toscana and Friends, Ripartiamo: il cast dei cantanti e ospiti

Ecco il cast degli artisti che parteciperanno al concerto evento a Firenze: Antonio Aiazzi, Bandabardò, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli. A loro si aggiunge anche la presenza di Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelù.

Toscana and Friends, Ripartiamo: biglietti del concerto evento

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto evento. Si parte da 29 euro (Visione ridotta) fino ai 46 euro del secondo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.