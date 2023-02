Tormenta è un brano dei Gorillaz feat. Bad Bunny, tratto da “Cracker Island”, l’ultimo disco della band. Damon Albarn, il leader del gruppo, in un’intervista con Warp, ha rivelato come ha incrociato la strada con la superstar portoricana per creare “Tormenta”.

“Quello che amo dei Gorillaz è che posso portare chiunque voglio, sai? Sono stato in Giamaica di recente e ho registrato una canzone dei Gorillaz con Bad Bunny, è qualcosa di eccitante per il prossimo anno. Non so ancora quando uscirà, o come lo lanceremo, ma l’abbiamo finito ed è… sì, più o meno una canzone reggaeton. È Bad Bunny che incontra i Gorillaz”

E qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato.

Tormenta, Significato canzone

Il brano parla del godersi il momento presente e di non preoccuparsi del futuro, bisogna approfittare del momento in cui si è insieme alla persona amata, perché non sa quando potrà accadere di nuovo. Lei è sicurezza ed elemento fondamentale in un mondo instabile e caotico, la cura delle sue più recondite paure. Sottolinea come sia importante vivere il momento presente e godersi la felicità mentre si ha l’opportunità. E spera che quello che sta provando e vivendo possa durare per sempre.

Gorillaz feat. Bad Bunny, Tormenta, Testo canzone

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is said (Someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Ey, ey

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y aprovéchame hoy, que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo si en tus ojo’ me pierdo

Y nadie lo pidió (Pidió), pero estamo’ aquí (Aquí)

Yo no sé si fue Dio’, ey, pero creo que lo vi, y

Cuando me besaste

No sé cuándo llegaste, pero no quiero que te vaya’

Tú hace’ contraste

Con todo este desastre que me toca vivir

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

La cura del miedo la tiene’ tú

Veo todo claro aunque se fue la lu’, ey

Aprovéchame hoy

Ey, ey

Y yo no quiero ver el mundo arder

Pero algo tan bonito, no, no se puede perder

El reloj nos quiere morder

Pero en tus brazo’ me voy a esconder, ey

Pa’ que no me encuentren (Encuentren)

To’ el mundo siempre está pendiente (-diente)

Pero no saben lo que se siente (Siente)

Cruza conmigo ante’ que se rompa el puente (Puente), je

Y que se joda el resto

¿Quién dice lo que está correcto?

Si el amor nunca ha sido perfecto

Ojalá sea por siempre este momento

Pero si no

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is said (Someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone)

Something is—

The sun in the storm (Sun in the storm; someone cryin’)

Someone cryin’ (Someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone, someone)

Gorillaz feat. Bad Bunny, Tormenta, Traduzione canzone

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Si dice qualcosa (qualcuno piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Ehi, ehi

E approfitta di me oggi, perché domani parto

E non so quando tornerò se mi perdo nei tuoi occhi

E approfitta di me oggi, perché domani parto

E non so quando tornerò se mi perdo nei tuoi occhi

E nessuno l’ha chiesto (ha chiesto), ma noi siamo qui (qui)

Non so se fosse Dio’, ehi, ma penso di averlo visto, e

quando mi hai baciato

Non so quando sei arrivato, ma non voglio che te ne vada’

Crei contrasto

Con tutto questo disastro che devo vivere

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

Hai la cura per la paura

Vedo tutto chiaro anche se la luce è sparita, ehi

Approfitta di me oggi

Ehi ehi

E non voglio vedere il mondo bruciare

Ma qualcosa di così bello, no, non puoi perderlo

L’orologio vuole morderci

Ma tra le tue braccia mi nasconderò, ehi

Quindi non mi trovano (trova)

Il mondo è sempre in sospeso

Ma non sanno come ci si sente

Attraversa con me prima che il ponte si rompa (Ponte), eh

E al diavolo il resto

Chi dice cosa è giusto?

Se l’amore non è mai stato perfetto

Spero che questo momento sia per sempre

ma se non lo è…

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Si dice qualcosa (qualcuno piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Qualcosa è…

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)