Si intitola “Tori seduti” il nuovo singolo di Shade feat. J-Ax, in uscita il 1 luglio 2022. Ecco le prime dichiarazioni di Shade in merito al nuovo progetto, incluse parole di stima per il collega:

"Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c'è dietro l'artista."

Nella nuova traccia, Shade torna a collaborare con J-Ax dopo il featuring di “Tutti a casa”, il brano incluso nell’album “Truman”, uscito nel 2018.

Precursore del genere hip hop nazionale, J-Ax è stato definito e indicato come il fautore della trasformazione culturale e musicale degli anni Novanta in Italia, aprendo le porte del mainstream grazie alle sue canzoni e al suo rap, prima genere di nicchia, con una crescente popolarità, anche tra le nuove generazioni che lo considerano un forte riferimento musicale del passato e del presente.

J-Ax torna, questa volta in collaborazione con Shade, per un nuovo pezzo estivo, dopo il successo ottenuto nel 2021 grazie a “Salsa”, in coppia con Jake La Furia. Il singolo arrivò al decimo posto nella classifica italiana Fimi dei singoli e fu certificato doppio disco di platino.

Tori seduti sarà uno dei tormentoni di questa stagione? Vi terremo aggiornanti con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.