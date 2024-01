Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda Top Gun: Maverick, un film drammatico d’azione del 2022 diretto da Joseph Kosinski e scritto da Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie. Secondo capitolo del film del 1986, Tom Cruise riprende il ruolo da protagonista dell’aviatore navale Maverick. La storia coinvolge Maverick che affronta il suo passato mentre addestra un gruppo di giovani diplomati di Top Gun, incluso il figlio del suo migliore amico defunto, per una missione pericolosa. La pellicola è stata presentata in anteprima al CinemaCon il 28 aprile 2022 ed è stato distribuito nelle sale da Paramount Pictures negli Stati Uniti il ​​27 maggio 2022, ottenendo il plauso della critica e molti lo considerano superiore addirittura al primo film. Ruolo importante è stata anche la colonna sonora della pellicola con brani e musiche studiate ad hoc.

Top Gun Maverick, la colonna sonora e le canzoni del film

Il compositore di Top Gun, Harold Faltermeyer, ha ripreso il suo ruolo, affiancato da Lady Gaga, OneRepublic e Hans Zimmer. La colonna sonora è stata prodotta da Lorne Balfe ed è stata pubblicata il 27 maggio 2022 tramite Interscope Records e Paramount Music. È stato promosso da due singoli, “Hold My Hand” di Lady Gaga e “I Ain’t Worried” di OneRepublic. Del primo film, la colonna sonora incorpora anche elementi dell’originale “Top Gun Anthem” e la canzone “Danger Zone”, composta da Giorgio Moroder e cantata da Kenny Loggins.

Ecco, a seguire, la colonna sonora con le musiche e le canzoni del film.

1. “Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)”

2. “Danger Zone”

3. “Darkstar”

4. “Great Balls of Fire” (live)

5. “You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell”

6. “I Ain’t Worried”

7. “Dagger One Is Hit / Time to Let Go”

8. “Tally Two / What’s the Plan / F-14”

9. “The Man, the Legend / Touchdown”

10. “Penny Returns” (interlude)

11. “Hold My Hand”

12. “Top Gun Anthem”

Japanese release bonus track

13. “Canyon Dogfight”

Hold my hand, la canzone di Lady Gaga colonna sonora del film “Top Gun Maverick”

Hold My Hand” è una canzone di Lady Gaga, pubblicata il 3 maggio 2022 tramite Interscope Records. È il singolo principale della colonna sonora del film Top Gun: Maverick. La canzone è stata scritta e prodotta da Gaga e BloodPop come “una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile”. Si tratta di un brano rock da arena “pieno di speranza”, con un ritornello inno e una parte elettrica.

“Hold My Hand” ha raggiunto il numero uno in Croazia, il numero cinque in Ungheria e Svizzera, il numero sei in Vallonia e la top 30 in Australia, Canada, Fiandre, Giappone, Paesi Bassi, Singapore, Slovacchia, Taiwan e Regno Unito. La risposta è stata da mista a positiva. I critici hanno notato che la sua ispirazione deriva da ballad potenti degli anni ’80, il decennio in cui fu pubblicato l’originale Top Gun (1986). “Hold My Hand” ha vinto il Satellite Award per la migliore canzone originale e ha ricevuto varie nomination agli spettacoli di premiazione, tra cui l’Oscar per la migliore canzone originale, il Golden Globe per la migliore canzone originale, il Grammy Award per la migliore canzone scritta per i media visivi, e il Critics’ Choice Movie Award per la migliore canzone.

I ain’t worried, la canzone dei OneRepublic colonna sonora del film “Top Gun Maverick”

” I Ain’t Worried ” è una canzone dei OneRepublic, pubblicata il 13 maggio 2022 attraverso Mosley Music Group e Interscope Records. È il secondo e ultimo singolo della colonna sonora del film Top Gun: Maverick. Il brano è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle e Tyler Spry, con la produzione di Simon Oscroft e John Nathaniel. Contiene anche elementi del singolo di successo di Peter Bjorn e John del 2006 “Young Folks” e presenta la voce di sottofondo del figlio di Tedder. Gli OneRepublic sono stati l’unica band a presentare una canzone originale per il film.

Il brano ha debuttato nella UK Singles Chart il 3 giugno, scalando posizioni fino a raggiungere il picco tra i primi tre del Regno Unito e tra i primi cinque dell’Irlanda. È diventato il più grande successo della band nel Regno Unito dai tempi di “Love Runs Out” (2014). “I Ain’t Worried” ha debuttato al numero 76 della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e ha raggiunto il numero 6, diventando il loro quarto pezzo successo nella top ten.