La Top 10 dei Funerali; l’ultimo saluto pretende Bocelli, Sinatra e Tina Turner

Uno studio reso noto in questi giorni nel Regno Unito ha rivelato le canzoni più scelte ai funerali. Da Andrea Bocelli a Frank Sinatra, fino a Tina Turner con qualche sorpresa e anche una certa autoironia da chi, protagonista dell’evento cui non può presenziare, lascia disposizioni ben precise sulla musica da suonare al proprio funerale.

La musica accompagna la vita, ma a quanto parte anche l’ultimo addio. È inevitabile che chi abbia amato tanto la musica lasci indicazioni estremamente precise e dettagliate per il proprio funerale. Tanto da generare un’autentica classifica dei brani più gettonati nel corso dell’ultimo saluto.

La Top 10 dei Funerali

In Gran Bretagna ogni anno la Co-op Funeralcare stila una classifica dei brani più richiesti durante le cerimonie funebri. E anche se la recente morte di Ozzy Osbourne ha stravolto le richieste di queste ultime settimane, portano quasi ai vertici della classifica la sua Mama I’m Coming Home che lui stesso aveva intonato nel concerto Back to the Beginning a Birmingham, tutto indica una conferma dei dati dello scorso anno.

Al primo posto c’è ancora una volta Time To Say Goodbye, celebre duetto di Andrea Bocelli e Sarah Brightman, seguito da My Way, superclassico del repertorio di Frank Sinatra. Due brani che racchiudono il senso del congedo e della memoria, capaci di dare voce a emozioni universali.

Superclassici per i funerali

Accanto a questi, non mancano altri classici come Somewhere Over The Rainbow, brano delizioso portato al successo da Judy Garland nella colonna sonora del Mago di Oz e poi riprpoposto nella delicata versione di Eva Cassidy. Pubblicata una prima volta nel 1992 la canzone è molto amata anche nel corso delle cerimonie di commiato estremo; tanto che periodicamente, quando viene ripubblicata, torna anche nelle classifiche di vendita e di streaming.

Tutti conoscono You’ll Never Walk Alone come inno da stadio cantato dai tifosi del Liverpool e di diverse altre squadre (Celtic, Twente, Mainz e anche Genoa). Ma si tratta di un brano anni ’60 portato al successo da Gerry and trhe Pacemakers, anche questo popolarissimo grazie a un musical, Carousel.

In classifica compaiono molto in alto anche The Best portata al successo da Bonnie Tyler e poi consacrata come superhit da Tina Turner e Wind Beneath My Wings brano splendido e meno conosciuto della breavissima Bette Midler. Colpisce la presenza di brani piuttosto recenti come Supermarket Flowers che Ed Sheeran scrisse per la nonna e You Raise Me Up dei Westlife, segno che anche le nuove generazioni portano vogliono essere accompagnati dai propri idoli nelle celebrazioni più intime.

Tutto dipende anche dai gusti personali. Chi ama gli U2 chiederà classici come One, chi ha ascoltato tutta la vita i Queen inserirà tra le sue ultime richieste i classici di May e Mercury. In Inghilterra molte esequie si svolgono sull’onda emotiva di The River di Bruce Springsteen.

Tra sacro e profano

Non sorprende invece la presenza di Abide With Me, inno religioso tradizionale, né di We’ll Meet Again di Vera Lynn, simbolo della speranza che prese corpo tra le forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Ciò che stupisce, piuttosto, è l’inserimento nella lista di brani insoliti e perfino ironici.

Tra le richieste più curiose figurano Ding Dong! The Witch Is Dead anche questo tratto da Il mago di Oz, ma anche la colonna sonora de Lo Squalo, Dance Monkey di Tones & I e addirittura We Like To Party dei Vengaboys. Segno che per molti il funerale non è solo un momento di dolore, ma anche un’occasione per raccontare con leggerezza la propria personalità. Nel tentativo di sdrammatizzare l’ineluttabile.

Una scelta che parla di noi

Secondo Gill Stewart, managing director di Co-op Funeralcare, scegliere la musica per il proprio funerale è un atto che racconta chi siamo e che può offrire conforto a chi resta: “La musica ha il potere di riportare ricordi, riflettere le nostre personalità e creare un legame con chi ci ama. Ogni funerale è unico e profondamente personale, ma la nostra classifica annuale mostra come alcuni brani continuino a risuonare nel cuore delle persone”.

Con oltre 90mila funerali organizzati in dodici mesi, la ricerca diventa anche un osservatorio privilegiato sui gusti musicali della società britannica, evidenziando un mix di tradizione e innovazione, spiritualità e leggerezza.

La Top 10 internazionale dei funerali

Time To Say Goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman My Way – Frank Sinatra Somewhere Over The Rainbow – Eva Cassidy You’ll Never Walk Alone – Gerry and the Pacemakers The Best – Tina Turner Supermarket Flowers – Ed Sheeran Wind Beneath My Wings – Bette Midler Abide With Me – Inno religioso We’ll Meet Again – Vera Lynn You Raise Me Up – Westlife

Alcune delle scelte tra i brani italiani

Con te partirò – Andrea Bocelli

Meraviglioso – Domenico Modugno (resa celebre anche dai Negramaro)

Caruso – Lucio Dalla

Il cielo in una stanza – Gino Paoli

Vivere – Vasco Rossi

La cura – Franco Battiato

A te – Jovanotti