Top 10, le canzoni di Ornella Vanoni: i brani che raccontano una vita ‘senza fine’

È davvero difficile riassumere Ornella Vanoni in una banale classifica. Più che una semplice cantante è stata un personaggio totale: interprete, attrice, autrice, icona di stile e di ironia, capace di attraversare settant’anni di musica italiana restando sempre sorprendentemente moderna. Una donna che non ha mai avuto paura di cambiare pelle, di spostarsi tra generi e mondi diversi anche agli estremi, dalle “canzoni della mala” al Brasile, dalla chanson, al jazz, al pop.

In oltre cento pubblicazioni tra album, EP, live, raccolte e numerose collaborazioni, Ornella Vanoni è a catalogo con più di 55 milioni di dischi venduti, una voce diventata colonna sonora nazionale. Unica donna ad aver vinto due Premi Tenco, simbolo della canzone d’autore e della raffinatezza interpretativa, Ornella ha costruito un repertorio che non appartiene solo alla storia della musica: appartiene alla memoria collettiva.

Questa Top 10 non vuole essere una classifica “assoluta”, ma un percorso emozionale nelle canzoni che più hanno definito il suo mito. Alla fine, qualche segnalazione fuori classifica per completare il ritratto.

La Top 10 di Ornella Vanoni

Abbiamo provato a mettere in ordine 10 canzoni tra le centinaia incise in settant’anni di attività artistica. Non vuole e non può essere considerata una classifica ma solo un omaggio a una carriera assolutamente straordinaria con una eredità straordinaria di brani indimenticabili, scritti da lei per tutti i più grandi autori, italiani e stranieri.

Ma mi – Le radici nelle canzoni della mala

Brano simbolo delle origini profondamente milanesi della cantante, nato dall’incontro con Strehler e Carpi. Ma mi è teatro in musica: una storia di carcere e redenzione raccontata con una voce già carica di sfumature, ironia amara e intensità drammatica. Ornella Vanoni costruisce un personaggio profondamente teatrale, la ragazza che canta la vita della mala senza esserne parte, ma solo narratrice, con un’empatia feroce. È il primo tassello di un immaginario urbano che influenzerà tutto ciò che verrà dopo.

Casa bianca – Sanremo e la malinconia elegante

A Sanremo 1968 arriva Casa bianca, che conquista il secondo posto e consacra Ornella Vanoni presso il grande pubblico. Canzone sentimentale, intima e pulita, con una dolce malinconia che diventa cifra stilistica. La sua interpretazione è controllata, raffinata, mai melodrammatica. È qui che la Vanoni diventa apre una pagina pop senza perdere alcun aspetto della sua intensissima complessità di artista.

Tristezza (Perché mi guardi così?) – L’inizio del romanzo brasiliano

Adattamento italiano di un classico brasiliano, è il primo passo verso l’universo carioca che diventerà una sua patria artistica adottiva. La voce è morbida, sinuosa, piena di saudade e ricchissima di slide. Ornella Vanoni capisce subito che il Brasile le appartiene: nella ritmica, nell’emotività, nella sensualità che passa attraverso dettagli e mezze frasi.

Domani è un altro giorno – Rinascere senza piangere

Si tratta della versione italiana di un brano country americano, Ornella Vanoni lo trasforma in un manifesto di dignità sentimentale. Non c’è alcun vittimismo: la cantante racconta di una donna che prende atto della fine della sua relazione ma guarda avanti. La sua interpretazione è piena di vita, di resilienza, di maturità. È uno dei pezzi più spesso riscoperti nelle playlist dedicate agli amori finiti.

La musica è finita – Il crepuscolo dopo la festa

Scritta da Umberto Bindi e Franco Califano, ecco un piccolo capolavoro di malinconia cinematografica. La festa finisce, l’amore anche. Ornella canta con pause che tagliano l’aria: più sottrae, più comunica. Una canzone che in mano ad altri sarebbe melodramma, mentre con lei diventa poesia lucida e crepuscolare. E quella fotografia– la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata – diventa l’immagine non di un fallimento personale. Ma di come si riparte dopo un incidente di percorso.

Una ragione di più – L’orgoglio di chi sceglie

Un brano di emancipazione femminile ante-litteram. Qui la Vanoni è una donna che decide, che lascia, che non accetta compromessi. Il tono è fermo, quasi severo, e rivoluziona l’immagine della protagonista femminile nella canzone italiana dell’epoca. Una delle sue interpretazioni più influenti. La canzone è splendida anche per la sua progressione armonica, molto orchestrale che nelle sue versioni dal vivo la vede giocare con archi e fiati. Il testo è ancora di Califano, Vanoni aggiunge alcune frasi e immagini. La musica è dei fratelli Reitano.

Rossetto e cioccolato – Gli anni Novanta e la leggerezza adulta

Brano diventato cult negli anni Novanta, leggero solo in apparenza. Parla di piacere e sensualità, di consapevolezza femminile e piccole felicità quotidiane. La produzione è moderna, brillante, e Ornella gioca con un testo simpaticamente erotico, che dice e non dice, con ironia e classe. È il suo modo di dimostrare che il suo poteva ancora essere pop senza tempo.

La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria – La rivoluzione brasiliana

Il brano che dà il titolo al disco inciso con Toquinho e Vinícius de Moraes. Un ponte perfetto tra Italia e Brasile, tra sensualità ed eleganza, tra filosofia e allegria. La voce di Ornella Vanoni diventa a sua volta strumento dentro un ensemble di altissimo livello. Una svolta epocale nella sua carriera che si arricchisce di ulteriori sfumature

L’appuntamento – L’attesa che diventa mito

Versione italiana del bellissimo brano di Roberto Carlos, riemerso poi nel Duemila grazie alla colonna sonora di Ocean’s Twelve. Una delle sue interpretazioni più iconiche. L’attesa, la panchina, il tempo sospeso: Ornella rende eterno un momento comune e sempre temuto da qualsiasi uomo o donna che si trovano di fronte a un desiderio temuto ma anche profondamente voluto. Oggi è una delle sue canzoni più amate da ogni generazione.

Senza fine – La canzone che l’ha resa immortale

Il capolavoro assoluto, scritto per lei da Gino Paoli e cucito sulla loro storia d’amore tormentata ma anche straordinariamente intensa. Un brano cantato non solo da lei e da Paoli, ma anche da Mina, Mia Martini e da alcune delle più grandi interpreti italiane. Ma esiste altra versione che abbia lasciato lo stesso segno nell’immaginario collettivo. Senza fine è Ornella Vanoni: raffinata, sensuale, fragile e fortissima insieme. Una canzone-monumento.

Citazioni speciali

L’albergo a ore – Cover di un brano di Gainsbourg, intensa e teatrale. Vanoni costruisce un film sonoro di gelosia e solitudine.

Ti voglio – Rilanciata in versione moderna con Elodie e Ditonellapiaga nel 2024, unisce generazioni diverse con un mix elegante di pop e sensualità.

Sheherazade – Dalla stagione più sperimentale, un racconto musicale raffinato tra jazz e world music.

Le mantellate – Altro capitolo fondamentale delle canzoni della mala: feroce, teatrale, ancora attualissima.

Vai Valentina – Episodio meno celebrato ma amatissimo dai fan storici: un brano che rilegge la sua anima più narrativa e teatrale, con quella cura per il fraseggio che solo lei sapeva trasformare in racconto.