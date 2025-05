Tony Effe diventa papà: arriva il commento di Achille Lauro

Tony Effe diventa papà, Giulia De Lellis è in dolce attesa. L’annuncio social non passa inosservato: arriva il commento di Achille Lauro. Cosa ha detto

Dopo settimane di gossip e rumors e più di una smentita Tony Effe e Giulia De Lellis hanno annunciato la dolce attesa. I due vip, abituati a stare sotto i riflettori e a raccontare la loro quotidianità sui social, hanno rivelato che presto diventeranno genitori e lo hanno fatto condividendo alcuni scatti decisamente sopra le righe. Foto che rispecchiano appieno lo stile eccentrico del rap, stile che spesso ha fatto discutere ed è finito al centro di alcune polemiche.

Giulia de Lellis è al quarto mese di gravidanza e a Novembre avrà una bellissima bambina. I due vip hanno già scelto il nome: Priscilla. Nome che il cantante si è già tatuato. L’entusiasmo per la lieta novella non poteva non essere condiviso sui social anche se l’influencer e il rapper hanno atteso prima di renderla pubblica. Non a caso nell’ultime settimana sono stati protagonisti della cronaca la rosa, la notizia è infatti trapelata, ma solo oggi è stata confermata dai diretti interessati.

Tony Effe è apparso sul divano di casa sommerso da pannolini, poi ha condiviso un mix di scatti dove appare in boxer con affianco la fidanzata che mostra il pancino e non mancano le immagini con il ciuccio e una mazzo di banconote da 50 euro, scatto quest’ultimo che ha fatto molto discutere. Polemiche a parte i due vip appaiono molto felici, nonostante qualcuno nelle scorse settimane ha parlato di una crisi in corso fra i due. Dopo diverse storie importanti Giulia ha trovato la persona giusta con cui mettere su famiglia. Ovviamente gli scatti hanno ricevuto diversi commenti di auguri: personaggi noti e fans hanno manifestato tutto il loro entusiasmo.

Tony Effe presto papà: gli auguri dei vip e di Achille Lauro

Il rapper romano, prossimo ad esibirsi al Circo Massimo in un evento live che si annuncia epocale, sarà papà di una bambina. In molti si sono complimentati con Tony Effe e gli hanno fatto i migliori auguri: da Elisabetta Gregoraci a Noemi, ma anche Chiara Ferragni e Stefano de Martino. Tra i primi a lasciare un commento Achille Lauro che ha manifestato tutto il suo affetto al giovane collega e alla compagna: “Auguri Bellezze!”.

Più ironico Capoplaza: “Sarà o cor e mamma, a regina e papà.” Anche Giulia de Lellis si è mostrata commossa dall’entusiasmo del compagno: “Papà suo”, ha commentato l’ex volto di Uomini e Donne. Immancabili gli auguri di Emma, ma anche quelli di Gaia che con Tony Effe hanno realizzato due singoli di successo. Insomma a quanto pare il rapper romano è felice di diventare papà e non vede l’ora di abbracciare la piccola Priscilla.

La storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Tony Effe e Giulia De Lellis sono una coppia da meno di un anno. I due si sono incontrati casualmente e tra loro è scattato un feeling immediato. Per un periodo hanno negato la relazione, ma poi hanno deciso di uscire allo scoperto: la loro prima uscita ufficiale è avvenuta al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da quel momento non si sono più nascosti.

Poi hanno trascorso le vacanze estive insieme e hanno condiviso sui social diversi scatti del loro amore. Giulia ha anche accompagnato Tony a Sanremo 2025, è stata al suo fianco, anche se ha scelto di rimanere dietro le quinte durante la kermesse. Poi si è parlato di una presunta crisi, rumors smentito dalla coppia con la pubblicazione degli scatti del loro viaggio romantico alle Maldive. Oggi stanno per diventare genitori e a quanto pare il feeling fra loro è consolidato.