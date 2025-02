Scaletta e ordine delle canzoni di Tony Boy in concerto al Gran Teatro Geox a Padova sabato 8 febbraio 2025: il live è sold out.

Sarà il Gran Teatro Geox ad ospitare il concerto di Tony Boy, atteso stasera – 8 febbraio 2025 – a Padova. Il cantante è stato in grado di attirare l’attenzione del panorama rap italiano grazie alla sua versatilità e originalità ed è tornato il 6 dicembre 2024 con “Going Hard 3” (distribuito da Warner Music Italy), il terzo mixtape della saga “Going Hard”, che lo ha consacrato come uno dei rapper emergenti più interessanti di quel momento.

Dopo il successo dei recenti singoli “Il Tempo Cura” e “Cerchio”, Tony Boy ha poi rilasciato “ETC”, il singolo uscito il 25 ottobre 2024 in collaborazione con Nardo Wick. Dopo un’estate in tour dove ha calcato i palchi dei principali festival estivi tra cui il Red Valley Festival 2024 e dopo essere stato premiato ai TIM Music Awards all’Arena di Verona per il disco d’oro del suo album “Nostalgia (export)”, Tony Boy si conferma come uno degli artisti più determinati e ambiziosi della sua generazione. E il suo tour ha collezionato sold out in ogni data.

Bnb Life

Tutti i giorni

Per te lascio il party

Perdono

Pluh rmx

Syrup rmx

Leanin’

Cerchio

Guai

Correre

Medico

Moon

Shottini di Lean

Hot

Diretto al top

Triste 178

Come mi guardi

Fino a domani (cambio abito)

Storia

Il tempo cura

Swiss

Segnali di fumo

Angeli

Oltre

Turbo feat. Astro

Mai stato regolare feat. Astro

Paninaro feat. Astro

Victoria

Dentro la mia testa

Praise the lord

Respiro

Hard

Il concerto di Tony Boy al Gran Teatro Geox a Padova è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di sabato 8 febbraio 2025.

Per gli spostamenti all’interno di Padova, le linee di autobus urbani 10, 12, 42, E026 e M fermano vicino al Gran Teatro Geox. La fermata più vicina è “Bronzetti Sottopasso”, a circa 9 minuti a piedi dal teatro.