Tomorrow è il singolo che ha segnato il ritorno sulla scena musicale di Giovanni Allevi, dopo i mesi segnati dalla malattia. Il nuovo brano del compositore è stato presentato lo scorso 8 dicembre durante la Cop28 a Dubai. La composizione del brano e la sua registrazione risalgono proprio al periodo di malattia vissuto da Allevi. La tematica affrontata nel brano è quella ambientale e lo stesso brano è dedicato ai giovani attivisti di Youth4Climate. Una delegazione di questi attivisti, infatti, ha preso parte all’ultima Cop tenutasi a Dubai nel novembre e dicembre scorso.

Tomorrow, il significato del brano

Il significato del brano può essere in maniera elementare sintetizzato nel messaggio: “Perchè domani ci sia per tutti noi un giorno più bello!”. Si tratta di una ballad per solo pianoforte, che si contraddistingue per una melodia lenta e meditativa. “Non dobbiamo aver paura della nostra fragilità. Una condizione dell’animo umano in cui ci si riconosce nei momenti di sconforto, ma che a partire dalle note di Tomorrow, si apre alla speranza di una soluzione, alla vittoria sui nostri draghi interiori” dice Allevi nel spiegare il significato della sua composizione.

Il videoclip di Tomorrow è stato girato a Roma durante la terza edizione della Youth4Climate, in occasione della quale il messaggio delle nuove generazioni è stato amplificato dall’illuminazione straordinaria del Colosseo grazie ad una collaborazione tra MASE, Earth Day e Parco Archeologico del Colosseo. A Sanremo 2024 il brano viene suonato per la prima volta dal vivo da Giovanni Allevi. Il ritorno sulla scena del compositore, dunque, si accompagna ad un preciso messaggio ambientalista, espressione del suo costante impegno sociale.

Da anni ambassador di Earth Day, Allevi aveva già dedicato un brano ai giovani attivisti in occasione di Cop26, Our Future. La sua vicinanza alla causa è stato poi ribadita anche con un videomessaggio, che ha accompagnato la pubblicazione di Tomorrow, rivolto ai giovani attivisti: “La lotta al cambiamento climatico è soprattutto un gesto d’amore. Siate dirompenti, rivoluzionari e luminosi!”.