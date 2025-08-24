Tommy Cash torna con Ok: il nuovo singolo in italiano e tre date live in Italia

Dopo Espresso Macchiato, e il grande saucesso all’Eurovision, Tommy Cash lancia Ok, brano interamente in italiano che unisce ironia e stereotipi. Tre date live a settembre in Italia.

Tommy Cash è diventato, in pochi mesi, una delle figure più discusse e sorprendenti della scena musicale internazionale. Dopo il successo di Espresso Macchiato, terzo assoluto all’Eurovision Song Contest 2025 e capace di conquistare il pubblico europeo, l’artista estone torna con Ok.

Tommy Cash canta in italiano

Il nuovo singolo, interamente in italiano, è stato presentato in anteprima al Red Valley Festival di Olbia il 13 agosto ed è già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

L’ironia e il gusto per la provocazione, tratti distintivi dell’universo di Tommy Cash, trovano ancora una volta spazio in un brano che si muove tra rap, elettronica e nonsense. Con Ok, l’artista sembra voler consolidare il legame con il pubblico italiano, che lo ha accolto come uno dei protagonisti più inattesi e irriverenti dell’ultima stagione musicale.

Un abbecedario pop

Il testo di Ok è costruito come una sorta di filastrocca in ordine alfabetico in cui ogni lettera diventa uno dei simboli della cultura italiana: “A come Amore, B come Banana, C la Canzone, D come Diana, E come Espresso, F la Felicità, G come Grazie, H hahahahaha” recita la canzone che ha il pregio non comune di restare in testa con estrema facilità.

L’apparente leggerezza del testo apparente nasconde in realtà una critica pungente agli stereotipi, ribaltati e trasformati in elementi di un immaginario surreale e ipnotico che non manca di suscitare qualche riflessione.

Tommy Cash e l’abc dell’Italia

Non mancano riferimenti alla moda, con citazioni a Donatella Versace, ma anche rimandi alla tradizione popolare, come le tarantelle, in un mix volutamente kitsch e magnetico.

Il ritornello, ripetitivo e ossessivo, recita: “Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, quindi tutti quanti ok”. Una formula che, nella sua semplicità, ha già la forza di diventare un tormentone e di candidarsi a un ruolo portante per meme e reel sui social. In particolare Tik Tok dove Tommy Cash è popolarissimo.

Tommy Cash e il successo virale

L’artista estone non è nuovo a contaminazioni e provocazioni. Nato come visual artist, ha costruito la sua carriera mescolando linguaggi e immaginari diversi, tra musica, arte contemporanea e moda. La sua capacità di reinventarsi gli ha permesso di conquistare i palchi più importanti d’Europa, dal grande festrival inglese di Glastonbury, allo Sziget Festival in Ungheria, collaborando con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Boys Noize e A.G. Cook.

Con Espresso Macchiato Tommy Cash ha trovato una formula irresistibile: una canzone in parte in italiano che, grazie a un ritornello martellante e a un videoclip virale, è diventata un fenomeno internazionale. L’incontro con le “nonnine” di Ostuni, coinvolte nelle sue performance e nei suoi video, ha ulteriormente rafforzato il legame con l’Italia e la sua cultura popolare. L’Italia, di fatto, ha adottato il rapper estone.

Un mini-tour italiano a settembre

E proprio per celebrare l’uscita di Ok, Tommy Cash ha annunciato un breve tour italiano che lo porterà in tre città. Il 9 settembre sarà a Roma, all’Eur Social Park; il 10 settembre a Bellaria-Igea Marina, al Beky Bay; e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Milano. Tre date che promettono di trasformarsi in eventi fuori dagli schemi, come da tradizione per l’artista estone.

Il tour sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo singolo e per riproporre l’ennesimo remix di Espresso Macchiato, ormai divenuto un inno popolare e trasversale. Non mancheranno sorprese e ospiti, in linea con l’estetica eccentrica e dissacrante che ha reso Tommy Cash un personaggio cult.

L’Italia secondo Tommy Cash

Con Ok, il rapporto tra Tommy Cash e l’Italia si consolida. L’artista continua a giocare con i cliché, ma lo fa con un’affezione sincera verso il Bel Paese, capace di trasformare luoghi comuni in inni da cantare. La sua operazione non è mai solo parodica: nel suo modo di raccontare l’Italia c’è uno sguardo curioso, affettuoso e allo stesso tempo critico, che trasforma ogni canzone in una lente deformante e ironica.