Tommy Cash, annullati i concerti in Italia: cosa c’è dietro la decisione improvvisa

Doveva essere una serata attesa, un concerto sulla spiaggia capace di accendere la riviera romagnola a fine estate. Invece poche ore prima dello spettacolo i fan di Tommy Cash hanno visto sfumare l’ultima data prevista in Emilia-Romagna.

Il live del rapper estone al Beky Bey di Bellaria, in programma l’11 settembre, è stato annullato all’improvviso, lasciando dietro di sé delusione, rimborsi da gestire e (molte) domande senza risposta.

L’annuncio ha spiazzato i fan

L’annullamento è arrivato in contemporanea con la cancellazione del concerto di Roma (previsto per il 9 settembre) e con lo spostamento del live a Milano, originariamente fissato per il 12 settembre, che si terrà invece il 19 dicembre.

Tre cambiamenti nel calendario che hanno colpito profondamente i fan italiani del rapper, molti dei quali avevano programmato viaggi e spostamenti per seguire il tour. Sui portali ufficiali di ticketing si parla genericamente di “problemi logistici, indipendenti dalla volontà dell’artista o della band”. Motivazione che, seppur frequente nel mondo degli eventi dal vivo, non basta placare la delusione dei fan.

Il caso Beky Bey

Dal locale romagnolo arrivano chiarimenti limitati. Lo staff di Beky Bey ha confermato di non essere coinvolto nell’organizzazione diretta dell’evento. “Non conosciamo i motivi della decisione, potrebbe trattarsi di una scarsa vendita di biglietti”, ha comunicato lo staff.

“Non ci siamo occupati direttamente dell’organizzazione, quindi non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solo che due date sono state cancellate e una è stata posticipata. Si tratta di una scelta presa dal promoter e dall’agenzia di booking”.

Alcuni addetti ipotizzano che dietro la decisione possa celarsi una vendita di biglietti inferiori alle aspettative, ma non vi sono conferme ufficiali. Quel che è certo è che la notizia ha già scatenato immediate richeiste di chiarimento da parte del pubblico.

Chi aveva acquistato i biglietti per la data di Bellaria può già richiedere il rimborso attraverso il portale utilizzato per la transazione. La procedura è standard ma non compensa l’amarezza di chi attendeva il live come uno degli appuntamenti più entusiasmanti di fine estate.

Ora, l’unico appuntamento italiano confermato rimane quello del 19 dicembre al Fabrique di Milano, già molto atteso.

Il silenzio dell’artista

A rendere il tutto ancora più enigmatico, è il silenzio di Cash. Né lui né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni sui social riguardo alla cancellazione. Un dettaglio che ha amplificato il malumore dei fan, molti dei quali si aspettavano almeno un messaggio da parte dell’artista.

Il tuor europeo, stando agli aggiornamenti delle agenzie, riprenderà il 30 settembre da Sofia per poi toccare Inghilterra, Olanda, Spagna, Austria e altri Paesi. Nessuna modifica è stata comunicata per queste tappe.