Tommaso Zorzi, cosa fa oggi l’ex gieffino dopo l’esperienza in tv

Tommaso Zorzi oggi è molto più di un ex gieffino: tra tv, libri e podcast è diventato una delle voci più originali del panorama pop italiano.

C’è chi esce da un reality e ci resta impantanato per sempre, e poi c’è Tommaso Zorzi. Il suo percorso, iniziato con la vittoria al Grande Fratello Vip 5, avrebbe potuto seguirne uno già visto: qualche ospitata, una manciata di follower in più, e poi il lento svanire nei meandri dell’intrattenimento usa e getta.

Invece no. Zorzi ha saputo prendere quel momento di popolarità e trasformarlo in una vera e propria piattaforma di lancio. Oggi, a distanza di qualche anno da quel trionfo, è uno dei nomi più freschi e riconoscibili della scena culturale e mediatica italiana. Ironico, tagliente, sempre sul pezzo, ma con uno stile suo, che si fa fatica a incasellare.

Tommaso Zorzi oggi, nuova vita e nuovo amore per lui

Da quel primo passo televisivo, Zorzi non si è più fermato. Ha condotto Drag Race Italia, portando per la prima volta al grande pubblico uno show queer internazionale con la leggerezza e l’intelligenza di chi conosce la materia, ma anche il linguaggio giusto per comunicarla. Senza moralismi, senza finzioni, ma con la voglia di far divertire e pensare. Il suo modo di stare in video è diventato subito riconoscibile, a metà tra l’intrattenitore classico e il commentatore pop moderno. Uno che sa sorridere delle cose leggere ma che non si tira mai indietro se c’è da dire qualcosa di scomodo.

E poi ci sono i libri. Zorzi ha scritto e venduto, ma soprattutto ha raccontato. Non ha finto di essere uno scrittore con la S maiuscola, ma ha saputo usare la scrittura come mezzo per parlare di sé, delle sue idee, del suo modo di vedere il mondo. E la risposta del pubblico è stata chiara: c’era voglia di leggere una voce nuova, fuori dai soliti cliché.

Negli ultimi mesi si è fatto notare anche con il suo podcast, un altro passo in avanti nel percorso di un personaggio che non si è mai accontentato del “minimo sindacale”. Anche qui, come sempre, Zorzi si muove con ironia e intelligenza, affrontando temi pop, di costume, ma anche personali. Un tono confidenziale, ma mai banale. Il suo pubblico lo segue perché sa che può aspettarsi un punto di vista diverso, schietto, spesso controcorrente. E non è poco, in un panorama spesso uniforme e prevedibile. Per l’ex GF anche un nuovo amore, infatti, dopo la rottura con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi volta pagina e presenta al pubblico il suo nuovo compagno: si chiama Andrea Consalvo ed è un designer del brand Miu Miu, parte del gruppo Prada.

Senza ombra di dubbio, oggi Tommaso Zorzi è uno dei pochi volti emersi dai reality capaci di reinventarsi davvero. Ha saputo fare un salto di qualità, costruendosi uno spazio tutto suo tra televisione, editoria e comunicazione digitale. Non è più solo il vincitore di un programma, ma un punto di riferimento per chi cerca intrattenimento intelligente. E la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.