La scaletta di Tommaso Paradiso in concerto a Torino: orario e info dell’ultimo live di Tommy 2023

Si chiude stasera, 6 dicembre 2023, al Pala Alpitour a Torino, il TOMMY 2023 tour, la serie di concerti con protagonista Tommaso Paradiso. Il cantante è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno. Durante la primavera del 2022 il suo Space Cowboy Tour ha portato l’omonimo disco nei teatri di tutta Italia. In estate è arrivato il travolgente Tommy Summer Tour, una festa che ha collezionato numerosi sold out al suono delle grandi hit di uno dei cantautori più amati della scena contemporanea italiana.

E così sarà molto probabilmente anche l’estate prossima, dopo l’annuncio della prima data del Tommy Summer Tour in programma giovedì 4 luglio 2024 – Roma presso il ROCK IN ROMA all’Ippodromo delle Capannelle. Un appuntamento che dà il via ufficialmente ad una nuova serie di live.

Scaletta del concerto di Tommaso Paradiso al Pala Alpitour di Torino

Ecco la scaletta del concerto di Tommaso Paradiso al Pala Alpitour in calendario mercoledì 6 dicembre 2023. Il live inizierà alle 21.

Sensazione stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold Out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte Le Notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House

Proteggi questo tuo ragazzo

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare

Felicità puttana

Completamente

Biglietti concerto Tommaso Paradiso al Pala Alpitour di Torino, 6 dicembre 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tommaso Paradiso al Pala Alpitour di Torino. Si parte dai 46 euro della zona Parterre fino a 69 euro della zona Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Pala Alpitour di Torino

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.