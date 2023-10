Sensazione stupenda è il nuovo album di Tommaso Paradiso, uscito il 6 ottobre 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul disco.

Sensazione stupenda, il nuovo album di Tommaso Paradiso

La Sensazione Stupenda è il leitmotiv dell’intero disco che Tommaso racconta attraverso tredici tracce in cui convivono momenti del quotidiano, attimi di vita colti nella loro purezza. Momenti di assoluta gioia e contentezza, ma anche frammenti di dolore, con il quale riconciliarsi per dare spazio al cambiamento.

Un album che esplora le profondità e che regala una nuova prospettiva, capace di trasformare anche i momenti più cupi in positivo.

Ecco le parole di Tommaso Paradiso sul nuovo disco:

È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me.

Sensazione stupenda, Tommaso Paradiso, autori e produttori

Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole (disco d’Oro) e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), oltre alla title track e al singolo Blu Ghiaccio Travolgente. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

Sensazione stupenda, Tommaso Paradiso, Tracklist, Ascolta l’album

Ecco la tracklist di Sensazione stupenda di Tommaso Paradiso:

Sensazione Stupenda

Via

Trieste

Interlude

Lyn

La Canzone Di Andrea

Per Sempre Ragazzi

Quando Si Alza Il Vento

Figlio Del Mare

L’Ultimo Valzer

Tommaso Paradiso, Sensazione stupenda, la cover del disco

Ecco la copertina di “Sensazione stupenda”, l’album solista di Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Tommy Tour 2023

A seguito dell’uscita di Sensazione Stupenda, Tommaso Paradiso tornerà a suonare live. Il tour TOMMY 2023 – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – sarà l’occasione per ascoltare live i nuovi brani di “SENSAZIONE STUPENDA” e anche tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

Tommaso Paradiso è uno degli autori che meglio racconta i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, attraverso uno sguardo unico e una penna capace di cogliere l’essenza.

TOMMY 2023

Giovedì 16 novembre 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 19 novembre 2023 – Napoli @ PalaPartenope

Martedì 21 novembre 2023 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 25 novembre 2023 – Padova @ Kioene Arena

Martedì 28 novembre 2023 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 2 dicembre 2023 – Catania @ PalaCatania

Mercoledì 6 dicembre 2023 – Torino @ Pala Alpitour

Tommaso Paradiso, niente Sanremo 2024 e reunion con i TheGiornalisti

Tommaso Paradiso, nel parlare del nuovo disco, ha negato una possibile partecipazione al Festival di Sanremo:

“A me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore. Non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare“

E ha smentito una reunion con i TheGiornalisti:

“Non ci siamo mai allontanati, in realtà. Sarebbe dovuto già succedere, ma poi è scoppiata la pandemia. Prima dello scioglimento del gruppo, Marco mi aveva detto: “Qualunque cosa accadrà nelle nostre vite, a me piacerà sempre suonare con te perché abbiamo un legame molto forte”. Non l’abbiamo fatto vedere sui social, ma ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo molto bene e a me fa molto piacere che lui torni a suonare la chitarra nei miei concerti. Sul palco avrò due chitarre elettriche ed è sempre stato un mio sogno. Sono davvero molto contento, ma tutto questo non c’entra niente con la reunion dei Thegiornalisti. Non è nei progetti.”