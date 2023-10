Esce il 6 ottobre 2023 “Sensazione stupenda“, il nuovo disco di inediti di Tommaso Paradiso anticipato da numerosi singoli: l’omonima titletrack, Blu Ghiaccio Travolgente, Viaggio intorno al sole e Amore indiano (insieme ai Baustelle).

La Sensazione Stupenda è il leitmotiv dell’intero disco che Tommaso racconta attraverso tredici tracce in cui convivono momenti del quotidiano, attimi di vita colti nella loro purezza. Momenti di assoluta gioia e contentezza, ma anche frammenti di dolore, con il quale riconciliarsi per dare spazio al cambiamento.

Un album che esplora le profondità e che regala una nuova prospettiva, capace di trasformare anche i momenti più cupi in positivo.

Tommaso Paradiso racconta:

“È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me”

Prodotto da Matteo Cantaluppi, l’album è il secondo lavoro in studio della carriera solista di Tommaso Paradiso e conterrà anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole (disco d’Oro) e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), oltre alla title track e al singolo Blu Ghiaccio Travolgente. Il disco è stato interamente scritto da Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour.

In una recente intervista rilasciata su Vanity Fair, il cantante ha ribadito il disinteresse di partecipare in competizione a Sanremo 2024:

“A me piacciono i live lunghi, stare sul palco per ore. Non sento per niente mio il fatto che tutto debba concludersi in tre minuti. E poi non mi piacciono le gare“

Non lo troveremo mai, quindi, sul palco del Teatro Ariston tra i Big che ambiscono alla vittoria finale del Festival.

Tommaso Paradiso, poi, ritroverà Marco Rissa, ex chitarrista dei Thegiornalisti, in tour con lui dal 16 novembre 2023. Ma non si tratta dell’incipit di una reunion, specifica:

“Non ci siamo mai allontanati, in realtà. Sarebbe dovuto già succedere, ma poi è scoppiata la pandemia. Prima dello scioglimento del gruppo, Marco mi aveva detto: “Qualunque cosa accadrà nelle nostre vite, a me piacerà sempre suonare con te perché abbiamo un legame molto forte”. Non l’abbiamo fatto vedere sui social, ma ci siamo sempre frequentati, ci vogliamo molto bene e a me fa molto piacere che lui torni a suonare la chitarra nei miei concerti. Sul palco avrò due chitarre elettriche ed è sempre stato un mio sogno. Sono davvero molto contento, ma tutto questo non c’entra niente con la reunion dei Thegiornalisti. Non è nei progetti.”