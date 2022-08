Tommaso Paradiso si esibirà questa sera, 21 agosto 2022, a Roccella Jonica (Reggio Calabria) con una nuova data del suo “Tommy Summer Tour”. Il cantante interpreterà i suoi successi solisti, senza dimenticare anche le hit che lo hanno reso famoso durante il periodo con i TheGiornalisti. Dall’ultimo singolo “Piove in discoteca” fino alle ballad “New York” e “Completamente”. Qui sotto potete leggere tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto, dalla disponibilità dei biglietti alla scaletta delle canzoni.

Tommaso Paradiso, Roccella Jonica, 21 agosto 2022, biglietti

Il concerto di Tommaso Paradiso a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, è sold out. Tutti i biglietti sono esauriti. Si partiva dai 43.70 del posto unico fino ai 57.70 della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Tommaso Paradiso, Roccella Jonica, 21 agosto 2022, Scaletta

Ecco la scaletta delle canzoni in programma a Roccella Jonica, domenica 21 agosto, al Teatro al Castello. Il live inizierà alle 21.

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di Te

New York

Love

Sold out

Zero Stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro

Da sola in The night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità Puttana

Non avere paura

Completamente

Siamo alle ultime date in programma per Tommaso Paradiso, nell’estate 2022 con il suo “Tommy Summer Tour”. Dopo la tappa di questa sera a Roccella Jonica, si passa il 23 agosto a Marina di Ginosa, poi il 26 agosto a Taormina, passando per il 27 agosto ad Agrigento e, infine, il 30 agosto a San Benedetto del Tronto (AP). Qui sotto potete leggere tutte le date e le città.

Marina di Ginosa (TA) (Melodye Music Fest Spazio Elephant Park, 23 agosto)

Taormina (ME) (Teatro Antico, 26 agosto)

Agrigento (Teatro della Valle dei Templi, 27 agosto)

San Benedetto del Tronto (AP) insieme a Franco126 (SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, 30 agosto)