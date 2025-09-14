Tommaso Paradiso, esordi, studi, fidanzata, il padre assente, la nuova canzone. Tutto sull’ex frontman dei Thegiornalisti

Voce accreditata della musica italiana, Tommaso Paradiso è un’artista eclettico e versatile in grado di spaziare in diversi generi musicali. Ha conquistato le vette delle hit grazie a brani che oggi sono degli evergreen. Recentemente ha collaborato anche con alcuni artisti in veste di autore. Intervistato da Luca Casadei nel podcast One More Time, Paradiso ha svelato alcuni dettagli del suo passato. In particolare ha parlato dei suoi esordi, del rapporto con la madre, ricordando l’assenza persistente del padre nella sua vita, e infine ha reso noti i disagi vissuti dopo la rottura dei Thegiornalisti.

Nato a Roma nel 1983 Tommaso è cresciuto solo con la mamma, che si è impegnata molto per fargli vivere un’infanzia felice. Non ha mai conosciuto il padre, ma non gli è mai mancato. Alcuni dettagli del genitore li ha scoperti per caso: “Una volta io e mia mamma stavamo sistemando delle videocassette, di quelle senza targhetta che devi per forza vedere per capire cosa c’è dentro, e si vede lui che mi fa il bagnetto. Mia mamma rimase molto colpita da quella visione, si mise a piangere pensando a tutto il suo passato e vissuto da mamma single.”

Da grande ha poi ricevuto un messaggio su Instagram da parte del padre, messaggio con tanto di foto a cui non ha mai risposto. Il cantante ricorda di essere stato un bambino composto e educato e la madre riceveva tanti complimenti dai genitori dei suoi compagni si scuola, poi quando ha compiuto 18 anni ha vissuto un momento di ribellione. La rottura con la fidanzata dell’epoca fu per lui un punto di svolta personale: “Nessun avvenimento trascendentale, solo un cambio nello stato d’animo. Mi lasciai con la ragazza di allora che mi distrusse la vita: Elisa era morbosa, ossessiva. Quando l’ho mollata a 22 anni è tornata la felicità: ho riscoperto la musica, l’università, la vita, la gioia.”

Tommaso Paradiso: la laurea e l’avvicinamento alla musica

Tommaso Paradiso è laureato in Filosofia, l’artista ha conseguito la tesi a soli 24 anni e fu per lui un traguardo molto importante, anche se la la musica è sempre stata la sua più grande passione. Non a caso è presente nella sua vita sin da quando era bambino: “La musica è entrata nella mia vita da subito, mia mamma mi iscrisse a lezioni di pianoforte in prima elementare. La casa era piena di strumenti musicali: tamburelli, chitarre, chitarrette, non suonava ma le piaceva la musica.”

A 11 anni, grazie a gruppi come gli Oasis, ha capito qual era la sua strada e per questo ha fondato il primo gruppo. Non aveva neanche 13 anni quando ha scritto la sua prima canzone: “La musica mi ha salvato, mi ha fatto uscire da un limbo fatto di cazzate tra ragazzi. Alle feste mi stufavo, la discoteca mi disgustava, però il branco ti porta a fare le cose che fanno tutti. Ero infelice, capivo di essere alternativo nei pensieri.”

La fine dei Thegiornalisti e la carriera da single di Tommaso Paradiso

I Thegiornalisti sono stati molto importanti per Tommaso Paradiso, hanno segnato la sua svolta musicale e l’affermazione a livello internazionale. Il gruppo ha vissuto una serie di alti e bassi che hanno condizionato il loro vissuto insieme. La band ha realizzato 5 album, il primo fu un grande successo, il secondo fu un flop, ma poi nel 2018 uscì Love, che conteneva diversi brani che conquistarono le hit.

Nel 2019 decidono di porre fine alla collaborazione e intraprendere strade diverse:”Non fu mia la decisione, non sapevo ci fosse un problema, ero pronto a rifare tutto nello stesso modo. A quel punto mi sono detto: “Vado avanti da solo”. Ho sofferto e preso molta m*rda in quel periodo”.

Tommaso ha anche parlato dei suoi problemi con l’alcol e della scelta di andare in terapia: “L’alcool curava i miei stati d’ansia, abbassava l’adrenalina, però il panico dopo era peggiore, accadeva quello tecnicamente viene chiamato “il rimbalzo”. Adesso ne faccio un uso ridotto, ci accompagno principalmente i cibi.” Oggi Tommaso Paradiso ha trovato una suo equilibrio artistico e personale, ed è prossimo a debuttare con un nuovo disco, che sta realizzando insieme al produttore Cantaluppi e alla sua nuova band.