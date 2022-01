Sono stati confermati i concerti di Tommaso Paradiso previsti per il 21 gennaio al Fabrique a Milano e il 23 gennaio all’Atlantico a Roma. E nei prossimi mesi, partirà ufficialmente il tour. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico.

Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, si terrà nei più importanti palazzetti italiani e sarà anticipato da due show esclusivi dedicati ai fan a Milano (FABRIQUE, 21 gennaio 2022) e Roma (ATLANTICO, 23 gennaio 2022): un regalo che Tommaso Paradiso vuole fare a coloro i quali attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19. I due live, inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue, sono stati spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti.

Tommaso Paradiso tornerà, quindi, sul palco nella primavera 2022 e proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi.

Nelle ore scorse è uscito un nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Lupin. Il brano porta con sé le immagini del quotidiano, di quella “splendida normalità” in cui la malinconia rimane una costante: Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai.

“Lupin” arriva dopo “La Stagione del Cancro e del Leone” e dopo i singoli “Magari No” (disco d’oro), “Ricordami” (disco di platino), “Ma Lo Vuoi Capire” (disco d’oro), “I nostri anni” (disco d’oro), e “Non avere paura”, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Qui tutte le informazioni sui concerti, con le date originali e poi recuperate e posticipate:

21 ottobre Roma, Palazzo dello Sport – Posticipato al 22 aprile 2021 – NUOVA DATA: 7 aprile 2022

27 ottobre Napoli, PalaPartenope – Posticipato al 2 maggio 2021 – NUOVA DATA: 31 marzo 2022

30 ottobre Bari, PalaFlorio – Posticipato al 5 maggio 2021 – NUOVA DATA: 29 aprile 2022

3 novembre Reggio Calabria, PalaCalafiore – Posticipato all’8 maggio 2021 – NUOVA DATA: 7 maggio 2022

6 novembre Catania, PalaCatania – Posticipato all’11 maggio 2021 – NUOVA DATA: 3 maggio 2022

11 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum – Posticipato al 15 aprile 2021 – NUOVA DATA: 22 aprile 2022

14 novembre Jesolo (Ve), PalaInvent – Posticipato al 18 aprile 2021 – NUOVA DATA: 26 marzo 2022

25 novembre Firenze, Nelson Mandela Forum – Posticipato al 28 aprile 2021 – NUOVA DATA: 29 marzo 2022

28 novembre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena – Posticipato al 26 aprile 2021 – NUOVA DATA: 3 aprile 2022

4 dicembre Torino, Pala Alpitour – Posticipato al 30 aprile 2021 – NUOVA DATA: 10 aprile 2022