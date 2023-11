Tappa a Milano al Forum di Assago per Tommaso Paradiso, in concerto, martedì 28 novembre 2023. TOMMY 2023 è partito il 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, dove si è tenuta la prima data sold out del tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La tournée è continuata nelle principali città Italiane toccando Napoli (19 novembre 2023 @ PalaPartenope – SOLD OUT), Bari (21 novembre 2023 @ PalaFlorio – SOLD OUT), Padova (25 novembre 2023@ Kioene Arena – SOLD OUT). Appuntamento stasera a Milano (28 novembre 2023 @ Mediolanum Forum) prima delle prossime date in calendario, a Catania ( 2 dicembre 2023 @ PalaCatania) e Torino (6 dicembre 2023@ Pala Alpitour).

La scaletta di Tommaso Paradiso a Milano, Forum di Assago

TOMMY 2023 sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro), Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album Space Cowboy (disco d’oro).

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni e l’ordine di esecuzione dei brani:

Sensazione stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold Out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte Le Notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House

Proteggi questo tuo ragazzo

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare

Felicità puttana

Completamente

Tommaso Paradiso, Forum di Assago, biglietti

Il concerto di Tommaso Paradiso al Forum di Assago è sold out. Non sono più disponibili date per la data del 28 novembre 2023.