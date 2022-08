Tommaso Paradiso si esibirà questa sera, 27 agosto 2022, in concerto ad Agrigento, al Teatro Valle dei Templi – Piana San Gregorio. Sarà l’occasione per ascoltare, dal vivo, i suoi successi da solista e i brani più noti durante il suo esordio, come frontman dei TheGiornalisti. Il cantautore interpreterà pezzi come “Non avere paura” o “Piove in discoteca”, passando per le hit “Riccione” e la ballad “Ney York”. Qui sotto, a seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Tommaso Paradiso, Agrigento, 27 agosto 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per la data di Tommaso Paradiso, ad Agrigento, prevista per questa sera. I posti -che partivano da un prezzo di 40.25 fino a 51.75 della tribuna centrale, sono sold out.

Tommaso Paradiso, Agrigento, 27 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di Tommaso Paradiso, ad Agrigente, in calendario sabato 27 agosto 2022. Il live inizierà ale 21.30.

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di Te

New York

Love

Sold out

Zero Stare sereno

Magari no

Lupin

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

La stagione del Cancro

Da sola in The night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità Puttana

Non avere paura

Completamente

La prossima e ultima data del Tommy Summer Tour si concluderà a San Benedetto del Tronto (AP) insieme a Franco126 (SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela, 30 agosto).

L’ultimo singolo rilasciato da Tommaso Paradiso è “Piove in discoteca”, pezzo che si sta comportando bene soprattutto nell’airplay radiofonico. Il suo album di debutto, invece, Space Cowboy, ha debuttato al quinto posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia, anticipato da “Magari no”, “La stagione del cancro e del leone”, “Lupin” e “Tutte le notti”. Inizialmente il disco doveva uscire nei primi mesi del 2020 ma è stato posticipato a causa della pandemia di Covid-19.