Tommaso Franchi, cosa è successo all’ex gieffino? La foto scatena le polemiche: è irriconoscibile

Nei giorni scorsi Tommaso Franchi, concorrente dell’ultima edizione de Il Grande Fratello, ha pubblicato una foto che ha scatenato le polemiche. L’ex gieffino è stato preso di mira dai followers che hanno rilevato quanto sia cambiato il giovane idraulico rispetto a quando stava nella casa. E’ stato infatti accusato di aver abusato del ritocco estetico, e il suo viso oggi è irriconoscibile. Inutile dire che l’artefice di questo cambiamento sarebbe Mariavittoria Minghetti, anche lei ex gieffina,

I due si sono conosciuti nella casa de Il Grande Fratello, c’è stato un immediato feeling che oggi, a distanza di mesi dalla fine del reality, è ancora in corso. Tommaso e Mariavittoria sono una coppia e sono molto affiatati, hanno condiviso diverse esperienze e spesso sono apparsi sui social insieme. L’ex gieffina è un medico estetico e dopo l’esperienza nel GF è tornata al suo lavoro, dove spesso riceve le visite dei fans. A quanto pare sarebbe lei l’artefice della nuova immagine di Tommaso.

Franchi si sarebbe sottoposto ad alcune sedute di filler che avrebbero ritoccato alcuni connotati del suo viso. Visto l’eco mediatico suscitato dal selfie di Tommaso, Mariavittoria non non ha poututo fare a meno di rispondere alle critiche: “Le foto a confronto? Non ha differenze se non capelli e barba. Magari fosse merito mio, lo sbandiererei! Ma è genetica ragazzi, fatevene una ragione”. Queste le parole dell’ex gieffina destinate a porre fine alle polemiche. Certo è che le due foto non sembrano essere coerenti con quanto detto dal medico estetico e mettono in evidenza un reale cambiamento di Tommaso.

Tommaso Franchi, lo sfogo social: “Lasciatemi vivere”

La situazione ha allertato anche Tommaso Franchi. L’ex gieffino ha provato a non alimentare le polemiche, ma visto che da giorni è protagonista del gossip non ha potuto evitare di dare la sua versione dei fatti. Franchi ha risposto sui social, il suo sfogo rivolto soprattutto verso la stampa che ha dato molta attenzione alla sua immagine, non è passato inosservato:

“Menomale ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto è l’unica parentesi positiva. Nessuna agenzia, nessun tipo di contratto, nessuna sponsorizzazione. Nessun brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo”. Così ha postato sul suo profilo Instagram. Parole che sottolineano come la sua partecipazione in tv non gli ha portato nessun cambiamento professionale.

Nessun ritocco estetico per Tommaso Franchi

Tommaso Franchi non avrebbe fatto ricorso al ritocco estetico, anche se i dubbi restano. L’ex concorrente del GF non ritiene di doversi giustificare, ma il suo cambiamento è legato solo all’assenza della barba e a capelli più corti, nessun filler in corso. Il suo viso appare diverso, ma non a causa della chirurgia.

Molti fans si sono schierati con l’ex gieffino che sin dal suo debutto in tv si è rivelato una persona semplice, sincera e poco interessata alle telecamere e questo è dimostrato anche dal fatto che subito dopo la fine del programma è tornato al suo lavoro.