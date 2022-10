Appuntamento con Tom Odell, stasera all’Alcatraz a Milano, 6 ottobre 2022. Il cantautore ha pubblicato Songs from Another Love, nel 2012 e ha vinto immediatamente il BRITs Critics’ Choice Award all’inizio del 2013. Il suo disco di debutto in studio, Long Way Down, è stato pubblicato il 24 giugno 2013. Il suo secondo album, Wrong Crowd, è stato rilasciato il 10 giugno 2016. Nell’ottobre 2018 è stato pubblicato il suo terzo lavoro in studio, Jubilee Road. Ha studiato al British and Irish Modern Music Institute (BIMM) di Brighton suonando come parte della band Tom & the Tides prima di trasferirsi a Londra dove ha deciso di intraprendere una carriera solista. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta delle canzoni.

Tom Odell in concerto a Milano, 6 ottobre 2022, Biglietti

Il concerto all’Alcatraz di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live.

Tom Odell in concerto a Milano, 6 ottobre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Tom Odell che inizierà alle 21 all’Alcatraz di Milano.

Give a F*ck

numb

Can’t Pretend

Sparrow

True Colors (Cyndi Lauper cover)

Flying

Heal

Best Day of My Life

Grow Old With Me

lose you again

Half As Good As You

Magnetised

Hold Me

fighting fire with fire

money

Concrete

Smiling All the Way Back Home

Another Love

Alcatraz di Milano, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare all’Alcatraz a Milano, con i mezzi o in auto:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciachini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Qui sotto, invece, le indicazioni per chi arriverà con la propria auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina